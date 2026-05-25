Willer Ditta y el Cucho Hernández, las grandes sorpresas de Néstor Lorenzo en la convocatoria de Colombia

La lista de 26 convocados de la Selección Colombia para el Mundial dejó dos nombres que sorprendieron a gran parte de los aficionados: Willer Ditta y Juan Camilo Hernández.
Aunque ambos futbolistas habían hecho parte del proceso liderado por Néstor Lorenzo, muchos consideraban que otros jugadores tenían mayores posibilidades de integrar la convocatoria final. En defensa, el nombre que más sonaba era el de Yerson Mosquera, mientras que en ataque varios esperaban ver nuevamente a Rafael Santos Borré.
Entérese: Estos son los 26 convocados por Néstor Lorenzo para jugar el Mundial 2026 con la Selección Colombia