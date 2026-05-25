Willer Ditta y el Cucho Hernández, las grandes sorpresas de Néstor Lorenzo en la convocatoria de Colombia

Aunque ambos futbolistas habían hecho parte del proceso liderado por Néstor Lorenzo, muchos consideraban que otros jugadores tenían mayores posibilidades de integrar la convocatoria final. En defensa, el nombre que más sonaba era el de Yerson Mosquera, mientras que en ataque varios esperaban ver nuevamente a Rafael Santos Borré.

La lista de 26 convocados de la Selección Colombia para el Mundial dejó dos nombres que sorprendieron a gran parte de los aficionados: Willer Ditta y Juan Camilo Hernández.

Sin embargo, Lorenzo explicó que la decisión estuvo basada principalmente en el presente futbolístico de cada jugador, especialmente en el caso del delantero conocido como el “Cucho”.

“Es una posición en donde me interesa la actualidad y la del Cucho es mejor que la de Rafa, que nos dio un montón. Fue duro tener que llamarlo y comunicárselo. En esa posición se privilegió el rendimiento actual y Cucho viene muy bien con el Betis”.

Las palabras del entrenador argentino dejaron claro que el nivel reciente fue determinante para definir los últimos cupos de la convocatoria mundialista.

Por su parte, Willer Ditta llega al Mundial después de una destacada temporada con Cruz Azul, equipo con el que recientemente se coronó campeón en México.

El defensor central ha mostrado regularidad, liderazgo y un importante crecimiento internacional, factores que terminaron convenciendo al cuerpo técnico colombiano para incluirlo dentro de los 26 elegidos.