En la casa de Camilo Vargas, Colombia afina detalles para dar el gran paso ante Congo

La mañana de este viernes transcurrió tranquila en la sede deportiva del Atlas. Bajo el sol de Guadalajara y ante la mirada de decenas de periodistas colombianos y extranjeros, la Selección Colombia volvió al trabajo con la serenidad que deja una victoria y la responsabilidad que implica estar a un paso de la clasificación.
Mientras los medios de comunicación se acomodaban detrás de las vallas para observar los primeros minutos del entrenamiento, los jugadores aparecieron sobre el campo con la misma imagen que ha acompañado al equipo desde su llegada a México: un grupo unido, concentrado y convencido de que el objetivo está cada vez más cerca.