Faltó mayor autocrítica de Lorenzo tras las derrotas de Colombia ante Croacia y Francia: más excusas que soluciones

El discurso del técnico Néstor Lorenzo tras los recientes compromisos de la Selección Colombia ha dejado más preguntas que certezas. Si bien es válido reconocer la jerarquía de los rivales y entender estos partidos como pruebas de alto nivel, también es cierto que faltó una dosis mayor de autocrítica para analizar lo ocurrido en cancha, tanto en el funcionamiento colectivo como en los rendimientos individuales. Los aficionados colombianos, que acompañaron masivamente al equipo en ambos encuentros, merecen explicaciones más claras sobre el nivel mostrado por la Tricolor. Más allá de los códigos internos del vestuario, el hincha espera una lectura más profunda y transparente, especialmente cuando los resultados y el juego no convencen.

Tras el partido ante Croacia, Lorenzo afirmó que el duelo fue parejo e incluso dejó entrever que Colombia pudo haber ganado. Frente a Francia, en cambio, el tono fue menos autocrítico, sin evidenciar una preocupación marcada por el resultado. “Dos partidos muy exigentes, asumimos el riesgo cuando los aceptamos. La distancia entre partidos también creo que nos afectó y quisimos probar igual. El partido con Croacia creo que fue parejo y pudimos haber empatado o ganado. Con Francia nos dejó un sin sabor en el resultado, nos superaron en el primer tiempo y es una muestra de categoría de cómo enfrentar estos equipos”, explicó el entrenador. Sin embargo, más allá de las explicaciones, la sensación general es que a este proceso le sigue faltando un salto de calidad. Esa evolución no se vio en la final de la Copa América ante Argentina, ni tampoco en estos duelos frente a selecciones europeas como Croacia y Francia, consideradas de una jerarquía superior. El desafío es claro: competir no solo en intensidad, sino en eficacia y toma de decisiones en los momentos clave. Otro punto crítico es la gestión del talento individual. Jugadores como Luis Díaz o Luis Suárez —figuras en el fútbol europeo— aún no logran maximizar su impacto dentro del sistema de juego. En lugar de potenciar sus virtudes, en ocasiones parecen verse limitados o sacrificados en funciones que no explotan todo su potencial.

Respecto a las críticas sobre enfrentar equipos con nóminas alternas, Lorenzo defendió el nivel de los rivales: “Primero hay que ver en dónde están jugando los suplentes, la verdad es que son titulares en los mejores clubes del mundo. Sin duda que faltaron dos o tres delanteros referentes, pero de todas maneras es un equipo que tiene 12 años de proceso, que llegó a dos o tres finales. Tiene un equipazo y a lo que llamas suplente seguramente se ganan un lugar en la Copa del Mundo”.