“Pedirle perdón a la gente porque los volvimos a ilusionar y no pudimos; es hora de hacer cambios”: Jhon Arias

Otro de los jugadores colombianos que habló tras la eliminación de Colombia ante Suiza por los lanzamientos de tiro penal fue Jhon Arias, quien pidió perdón por ilusionar a los hinchas que los acompañaron en todos los estadios y en cada rincón del país.

Arias, muy reflexivo y con esa madurez que lo hace sobresalir no solo en el campo sino fuera, enfatizó en que ahora no es momento de tomar decisiones ni hablar mucho, sino que en los próximos días, con cabeza fría, seguro se deben tomar algunas decisiones, sobre todo porque a Colombia le sigue faltando algo.

También le puede interesar: “Dimos todo, pero nos faltó el gol; ahora es levantarnos y seguir porque tenemos una gran familia”: Daniel Muñoz

El volante chocoano arrancó sus reflexiones con algo de enojo y por ello sostuvo que: “Ya está bueno de quedarnos siempre en la víspera, lo de hoy nos tiene que servir para mirar qué es lo que nos falta para llegar más lejos. Pedirle perdón a la gente porque una vez más los ilusionamos y no pudimos”.

Así mismo, mencionó que, aunque Colombia tiene grandes jugadores, hay muchas cosas por corregir, “pero estamos en el camino correcto, hay que pensar en frío con calma, para reflexionar qué debemos mejorar”.

Vea además: Segunda serie de penales que Colombia falla en un Mundial: esta vez se despide de Norteamérica

Afirmó también que “es un día doloroso, van a ser unas semanas difíciles, pero toca levantar la cabeza y seguir adelante. El Mundial no mostró que tenemos una base, contamos con grandes jugadores, tenemos el respaldo de la gente que nos apoya, que siempre nos respalda, no solo acá en cada uno de los estadios, sino en cada rincón del país, porque así nos lo hicieron sentir siempre”.