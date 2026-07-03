Prográmese: Arrancan los octavos de final del Mundial 2026, pronósticos, figuras y cruces espectaculares

¿Podrá Paraguay derribar a otra potencia en el Mundial 2026 como lo hizo con Alemania? Esta vez el rival será otro campeón, Francia, al que enfrentará este sábado a las 4:00 p.m. (hora de Colombia) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en el arranque de los octavos de final. El duelo entre estos dos elencos evoca el enfrentamiento de la edición de 1998, en la que los europeos ganaron 1-0 en la prórroga en su camino hacia su primer título en este torneo. Hace 28 años, el ambiente era muy diferente antes de ese encuentro que se jugó en el estadio Félix Bollaert de Lens. Didier Deschamps es el nexo directo entre los dos partidos: el actual seleccionador francés era entonces el capitán del equipo dirigido por Aimé Jacquet. Le puede interesar: Video | Argentina se vio “ahogada” ante Cabo Verde, pero pasó a octavos del Mundial 2026, ¿quién será su rival? Francia llegó a aquel partido de 1998 como gran favorita, pese a la ausencia por suspensión de su estrella, Zinédine Zidane. Le avalaban sus tres victorias en la fase de grupos, pero Paraguay plantó una enorme resistencia que hizo temblar al país anfitrión, que veía al carismático arquero de los sudamericanos, José Luis Chilavert, convertido en una auténtica muralla.

El plan defensivo de la Albirroja funcionó a la perfección hasta que en el minuto 114, ya en el tramo final de la prórroga, el defensa central Laurent Blanc se vistió de goleador para recibir de David Trezeguet y enviar la pelota al fondo del arco. Ese tanto condujo a Francia a cuartos de final por la norma entonces del “Gol de Oro”. “Fue un final feliz para unos octavos de final después de 114 minutos de angustia”, explicaría Blanc tiempo después. Orlando Gill tiene ahora la difícil misión de emular a Chilavert, y desde sus casi dos metros de altura amenaza con tapar muchos huecos, tal como lo demostró en la tanda de penales en la que Paraguay eliminó a Alemania en los dieciseisavos. La misión de tumbar a otro gigante roza la hazaña. Paraguay exhibe credenciales tras dejar en el camino a los teutones, pero noquear a la Francia de Kylian Mbappé son palabras mayores. A pesar del nivel de exigencia, el artífice de que la Albirroja se permita soñar, Gustavo Alfaro, confía en seguir convirtiendo en realidad sus utopías con bloques defensivos sólidos, contragolpes letales y mucho aguante. Lea aquí: En medio de la polémica, Luka Modric se va del Mundial tras un gol anulado en el minuto 102 en la victoria de Portugal 2-1 La tarea requerirá, como mínimo, de un esfuerzo extra y una dosis de fortuna, pues no es gratuito que los Bleus hayan avanzado con paso firme tras superar a Suecia por 3-0 en la ronda anterior y golear en su grupo. Pleno de victorias, trece goles anotados y apenas dos recibidos en cuatro partidos muestran el poderío de la escuadra de Deschamps. El otro duelo de la jornada sabatina lo protagonizarán Canadá y Marruecos en el estadio de Houston, desde las 12:00 del día (horario colombiano). Un choque fascinante porque los norteamericanos apuestan por un ritmo físico y transiciones rápidas, mientras que el conjunto africano destaca por su impecable orden defensivo, transiciones y ese espíritu competitivo que ya los hace un rival incómodo para cualquiera tras sorprender eliminando a Países Bajos.

¿Cuál es la serie más atractiva?

De las ocho llaves de octavos de final, destaca el que para muchos es el plato fuerte de esta ronda: Portugal vs. España, previsto para el lunes. Un clásico ibérico que se convierte en lujo y pesadilla para ambos, ya que uno de estos “pesos pesados” se marchará a casa. Se espera una batalla táctica de alto vuelo. La posesión característica de España con la magia de Lamine Yamal medirá fuerzas contra la verticalidad, el orden y la pegada del bloque portugués liderado por Cristiano Ronaldo. Los detalles individuales y la efectividad en las áreas definirán esta llave que podría ser una semifinal o final anticipada. Un día antes (domingo), México se enfrentará a Inglaterra, que llega con la presión de tener un plantel de élite en el que su gran bastión es el goleador Harry Kane, quien viene de sacarlos de apuros frente al aguerrido seleccionado de RD del Congo. México, que jugará en el mítico Estadio Azteca, buscará estirar su racha positiva tras clasificarse líder en su zona y dejar en el camino a Ecuador (2-0) en los dieciseisavos de final, contando con el colombiano nacionalizado Julián Quiñones en su ataque. Si el Tri logra neutralizar el juego por las bandas de los ingleses, puede plantear un partido sumamente disputado.

Brasil, otra cuota suramericana