Prográmese: Arrancan los octavos de final del Mundial 2026, pronósticos, figuras y cruces espectaculares

¿Podrá Paraguay derribar a otra potencia en el Mundial 2026 como lo hizo con Alemania? Esta vez el rival será otro campeón, Francia, al que enfrentará este sábado a las 4:00 p.m. (hora de Colombia) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en el arranque de los octavos de final.
El duelo entre estos dos elencos evoca el enfrentamiento de la edición de 1998, en la que los europeos ganaron 1-0 en la prórroga en su camino hacia su primer título en este torneo. Hace 28 años, el ambiente era muy diferente antes de ese encuentro que se jugó en el estadio Félix Bollaert de Lens. Didier Deschamps es el nexo directo entre los dos partidos: el actual seleccionador francés era entonces el capitán del equipo dirigido por Aimé Jacquet.
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Francia llegó a aquel partido de 1998 como gran favorita, pese a la ausencia por suspensión de su estrella, Zinédine Zidane. Le avalaban sus tres victorias en la fase de grupos, pero Paraguay plantó una enorme resistencia que hizo temblar al país anfitrión, que veía al carismático arquero de los sudamericanos, José Luis Chilavert, convertido en una auténtica muralla.