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¡Por una uña! Polémica decisión del VAR anuló el gol de Dávinson ante Portugal

El tanto se presentó en el tiempo de reposición a los 90+1’ y tras la revisión, la imagen mostró que fue por la punta del guayo del colombiano.

  • Esta fue la acción que el VAR analizó y por la que le anularon el gol de cabeza a Dávinson Sánchez ante Portugal. FOTO PANTALLAZO
    Esta fue la acción que el VAR analizó y por la que le anularon el gol de cabeza a Dávinson Sánchez ante Portugal. FOTO PANTALLAZO
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 56 minutos
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A los 90+1 minutos del tiempo de reposición, Dávinson Sánchez se levantó y marcó de cabeza, pero el línea y luego el VAR anularon la acción del colombiano, por supuesto fuera de lugar.

Decisión que fue bastante polémica, algo que se notó más, con la reacción de los aficionados en el estadio, ya que, cuando las cámaras mostraron la imagen del VAR gritaron de nuevo gol, pues la acción fue bastante ajustada y según se vio en la pantalla, lo anularon por la punta del guayo del colombiano, casi que ‘por una uña’.

Dávinson desde el primer momento reclamó y le hizo señas al central de que estaba habilitado, pero al final el VAR con su análisis y tras cruzar las líneas anuló el gol.

Y es que no se trata de una polémica por lo que piensa el hincha, sino que especialistas como VAR Central, también lo publicaron en X: “Debe ser el fuera de juego más milimétrico e increíble de todo este Mundial y posiblemente de la historia en general de estos torneos. La punta del guayo de Davinson. No se veía por dónde, no se sabía que habían cobrado. Bueno, fue esto. Duele. Pero es fuera de juego con las reglas actuales”.

A pesar de eso, Colombia se mantuvo en el primer lugar del Grupo K, con siete puntos, seguido por Portugal con cinco y República del Congo con 4, mientras que Uzbekistán cerró sin unidades.

Ahora, Colombia se tendrá que desplazar a Kansas City para el próximo viernes, 3 de julio, medirse a las 8:30 de la noche a Ghana, por los 16avos de final del Mundial de Norteamérica.

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