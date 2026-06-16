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Con doblete de Haaland, Noruega goleó a Irak en su regreso a los mundiales

Los vikingos fueron contundentes y se quedaron con el liderato del grupo I del Mundial.

  • Erling Haaland guio a los noruegos a la victoria ante Irak por el segundo partido del grupo I. Foto: AFP
    Erling Haaland guio a los noruegos a la victoria ante Irak por el segundo partido del grupo I. Foto: AFP
Agencia AFP
hace 2 horas
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Tras 28 años de ausencia, Noruega regresó este martes al Mundial con una victoria por 4-1 ante Irak de la mano de su estrella Erling Haaland, que en su bautizo mundialista marcó doblete y fue figura del partido.

El delantero del Manchester City marcó a quemarropa bajo el arco iraquí para adelantar a Noruega en el minuto 29 en Boston, pero un cabezazo de Aymen Hussein igualó el marcador para Irak.

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Haaland aprovechó un error defensivo para volver a poner a Noruega por delante antes del descanso y elevar su cuenta goleadora a nivel internacional a 57 goles en tan solo 51 partidos.

Leo Ostigard anotó el tercer gol de Noruega de cabeza, poco después de entrar al campo, sentenciando prácticamente la victoria. Noruega consiguió el cuarto tanto en el tiempo de descuento gracias a un autogol de Hussein.

La victoria dejó a Noruega en la cima del Grupo I por diferencia de goles, empatada a tres puntos con Francia después de que Les Bleus vencieran a Senegal por 3-1 ese mismo día. Los noruegos se enfrentarán a las potencias africanas en su próximo partido en Nueva Jersey el 22 de junio.

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Ningún equipo tuvo un camino más largo ni más peligroso hacia la Copa del Mundo que Irak, que se aseguró su plaza como el 48º y último clasificado en marzo tras una campaña de 21 partidos que se extendió a lo largo de 867 días.

Hussein, autor del gol decisivo en la victoria por repesca contra Bolivia, fue retenido e interrogado durante horas por funcionarios de inmigración estadounidenses tras su llegada con la selección para el primer Mundial de Irak desde 1986.

Noruega participó por última vez en el torneo en 1998, cuando el entrenador Stale Solbakken formó parte del equipo que, en una hazaña memorable, derrotó a Brasil en la fase de grupos antes de ser eliminado en octavos de final. También participó en la Eurocopa 2000.

Tras superar la fase de clasificación con una actuación impresionante, goleando a Italia en dos ocasiones, esperan que una generación dorada de jugadores, liderada por Haaland y el centrocampista del Arsenal Martin Odegaard, pueda abrir nuevos caminos en Norteamérica.

Solbakken predijo que Haaland tendría un “impacto muy grande” en su primera gran final, y la estrella del City no tardó en cumplir esa promesa.

La astucia de Antonio Nusa supuso un problema para Irak, y su pase preciso dejó solo a David Moller Wolfe, que se incorporaba al ataque, antes de que Haaland se estirara para rematar el centro raso desde la izquierda.

Irak, que había perdido todos sus partidos de grupo en su única participación anterior, no se dejó desanimar y empató 10 minutos después.

Amir Al-Ammari encontró espacio justo dentro del área y centró, y Hussein se elevó brillantemente para rematar de cabeza y batir a Orjan Nyland.

Pero Irak solo tenía que culparse a sí mismo, ya que le regalaron a Haaland su segundo gol en el partido.

El portero Jalal Hassan reaccionó con lentitud a un pase hacia atrás suave; su intento de despeje golpeó la espinilla de Haaland y rebotó hacia la red.

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Irak volvió a responder bien: Ibrahim Bayesh vio frustrado su disparo por un bloqueo desesperado, Ali Al-Hamadi regateó desviado y el defensa central Akam Hashim lanzó una espectacular volea que pasó justo por encima del larguero.

En el minuto 76, Ostigard cabeceó un córner de Odegaard para asegurar la victoria de Noruega, antes de que Hassan frustrara un pase impreciso de Haaland, dejándolo solo frente al portero en busca de su triplete.

No obstante, Haaland participó en el cuarto gol de Noruega, con un cabezazo bombeado que cruzó el área, se desvió en Hussein antes de cruzar la línea de gol.

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