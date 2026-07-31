Fiscalía le imputará cargos a “Calarcá” en calidad de reo ausente, ¿por qué?

Para el próximo martes 4 de agosto quedó programada la diligencia en la cual la Fiscalía hará una formulación de imputación de cargos, en calidad de reo ausente, contra uno de los principales jefes de las disidencias de las Farc, Alexánder Díaz Mendoza (”Calarcá”).

La calificación de reo ausente se la dio la justicia luego de que ni él ni su abogado asistieran a una audiencia de carácter virtual, el pasado 12 de mayo, en la cual el ente acusador planeaba notificarle la imputación por los cargos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

En las audiencias de control de garantías en el Juzgado 104 Penal Ambulante de Villavicencio, la Fiscalía indicó que desde el 8 de mayo de 2026 inició varias gestiones para ubicar a “Calarcá” y notificarle la citación.

La primera entidad contactada fue la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz, la cual adelanta hace más de dos años una conversación de paz con el Estado Mayor de los Bloques y Frente, la disidencia de las Farc que comanda Díaz Mendoza.