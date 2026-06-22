Noruega se clasifica a los dieciseisavos de final tras una apretada victoria 3-2 sobre Senegal

Senegal debe vencer a Irak, que también está sin puntos, en su último partido para tener alguna posibilidad de evitar una eliminación temprana.

Noruega solo ha perdido un partido de los últimos 18 y se enfrentará a Francia en una emocionante batalla por el primer puesto del grupo en Boston el viernes.

El delantero del Manchester City, Haaland, suma ya cuatro goles en dos partidos del torneo, justo después del doblete de Lionel Messi, anotado ese mismo día , que le permitió alcanzar un récord de 18 goles en Mundiales. Para no quedarse atrás, Kylian Mbappé también marcó otro doblete en la victoria de Francia por 3-0 sobre Irak.

Ismaila Sarr redujo la desventaja para Senegal, pero Haaland aprovechó un nuevo error defensivo para que Noruega avanzara a los octavos de final con un partido de sobra , a pesar del gol de consolación de Sarr en los últimos minutos.

El suplente noruego Marcus Holmgren Pedersen marcó al final de la primera parte en Nueva Jersey , antes de que Haaland ampliara la ventaja poco después del descanso.

Erling Haaland anotó su segundo doblete consecutivo en un Mundial, y Noruega venció a Senegal por 3-2 el lunes, asegurando así su pase a los dieciseisavos de final.

Liderada por el imparable Haaland, que aumentó su asombrosa cifra de goles internacionales a 59 en 52 partidos, Noruega logró dos victorias consecutivas en la Copa del Mundo por primera vez en su historia.

Su contundente actuación contra una selección de Senegal, que pagó caro sus errores, reforzó la creencia de que pueden causar estragos en esta fase final.

Noruega marcó rápidamente el ritmo del partido cuando un cabezazo de Kristoffer Ajer obligó al portero senegalés Edouard Mendy a realizar una magnífica parada con las piernas en un saque de esquina, pero perdieron al lateral Julian Ryerson por lesión al poco tiempo.

El capitán Martin Odegaard realizó un buen recorte desde la derecha para Noruega, mientras que Nicolas Jackson parecía la amenaza más peligrosa de Senegal.

Mendy volvió a salvar a Senegal con un bloqueo magnífico para negarle el gol a Odegaard después de que Haaland controlara con suavidad un centro bombeado de Antonio Nusa al área.

Pero Mendy permitió que el disparo raso de Pedersen se colara por debajo de él después de un terrible error del capitán Kalidou Koulibaly que le entregó el balón al lateral derecho suplente en el borde del área.

Haaland estrelló el balón contra el poste desde un ángulo cerrado después de que Mendy se enredara con él, pero se redimió tres minutos después del inicio de la segunda parte, cuando Noruega destrozó a Senegal al contraataque.

Odegaard avanzó a toda velocidad y le pasó el balón a Haaland, quien con un potente disparo batió a Mendy, sumando este gol a los dos que marcó en la victoria inicial de Noruega por 4-1 sobre Irak.

Senegal logró remontar gracias a la gran serenidad de Sarr, quien, tras caer al suelo después de un ingenioso pase al área de Sadio Mané, remató a gol.

Sin embargo, Koulibaly volvió a fallar, al no despejar el balón cuando Haaland remató de volea al fondo de la red tras un centro de Patrick Berg, para deleite de los aficionados noruegos, que crearon un colorido ambiente con su cántico viral de remo.

Mory Diaw sustituyó al lesionado Mendy en la portería, pero solo un despeje de cabeza sobre la línea de gol de Pathe Ciss impidió que Oscar Bobb anotara el cuarto gol de Noruega.

El segundo gol de Sarr en la noche propició un final de infarto, pero Noruega aguantó y se unió a Francia en la siguiente ronda, dejando las esperanzas de Senegal pendiendo de un hilo.

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