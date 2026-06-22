Ideam advierte aumento de lluvias en Colombia durante esta semana y da recomendaciones por riesgo de deslizamientos

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que entre el 22 y el 26 de junio de 2026 Colombia tendrá una semana con condiciones variables de lluvia, caracterizadas por fuertes precipitaciones al comienzo y al final del periodo, y una reducción temporal hacia mediados de la semana.
El pronóstico aplica a diferentes regiones del territorio nacional y, según la entidad, se presenta en medio del inicio del fenómeno de El Niño, una condición que puede generar una disminución de las lluvias, aunque no significa su ausencia.