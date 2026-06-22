Ideam advierte aumento de lluvias en Colombia durante esta semana y da recomendaciones por riesgo de deslizamientos

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que entre el 22 y el 26 de junio de 2026 Colombia tendrá una semana con condiciones variables de lluvia, caracterizadas por fuertes precipitaciones al comienzo y al final del periodo, y una reducción temporal hacia mediados de la semana. El pronóstico aplica a diferentes regiones del territorio nacional y, según la entidad, se presenta en medio del inicio del fenómeno de El Niño, una condición que puede generar una disminución de las lluvias, aunque no significa su ausencia.

De acuerdo con el Comunicado Especial No. 068 del Ideam, las mayores cantidades de lluvia se concentrarán en las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía. Por su parte, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tendrá predominio de tiempo seco durante gran parte de la semana, aunque para el viernes se prevé un incremento de las precipitaciones. En la región Caribe continuará la probabilidad de temperaturas máximas elevadas, especialmente en los departamentos de Cesar, Magdalena, Bolívar, el sur de Sucre y La Guajira. Para Bogotá se espera predominio de tiempo seco con algunas lluvias de baja intensidad en zonas del occidente de la ciudad, mientras que las temperaturas oscilarán entre mínimas cercanas a los 10 grados centígrados y máximas entre 19 y 20 grados.

El Ideam prevé lluvias variables en Colombia del 22 al 26 de junio con cambios en el tiempo del país. FOTO: Camilo Suárez

Pronóstico del clima día por día

Martes 23 de junio

El Ideam prevé una disminución de las lluvias en las regiones Caribe y Andina, donde los eventos serán más aislados. Sin embargo, se mantendrán precipitaciones en la región Pacífica, el oriente de la Orinoquía y sectores del centro y norte de la Amazonía. La entidad recomendó atención durante la tarde y la noche en Antioquia, Santander, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Vichada, Meta, Guainía, Vaupés, Guaviare, Caquetá y Putumayo. También podrían presentarse lluvias en Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda y Casanare.

Miércoles 24 de junio

Los modelos de predicción indican que será la jornada con menor actividad de lluvias en el país. No obstante, las regiones Pacífica y Orinoquía continuarán con mayores probabilidades de precipitaciones. Durante la noche se esperan lluvias en sectores de Antioquia, Santander, Boyacá, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Meta, Vichada, Casanare y Arauca. Mientras tanto, San Andrés, Providencia y Santa Catalina mantendrán condiciones secas.

Jueves 25 de junio y viernes 26 de junio

Para la segunda mitad de la semana se pronostica un nuevo incremento de las precipitaciones en gran parte del país. Las lluvias tendrán mayor presencia en el occidente del Caribe, el norte de la región Pacífica, el centro y norte de la región Andina y extensas zonas de la Orinoquía y la Amazonía. Los departamentos con mayores probabilidades de lluvias incluyen Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Risaralda, Chocó, Cauca, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Guainía, Meta, Vichada, Casanare y Arauca. Para el viernes se esperan lluvias y tormentas eléctricas en Caquetá, Amazonas, Vaupés, Guaviare, Meta, Vichada, Casanare y Arauca. Asimismo, durante la tarde y noche podrían registrarse precipitaciones en Magdalena, Bolívar, Córdoba, el golfo de Urabá, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Putumayo. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostican lluvias entre moderadas y fuertes, especialmente en áreas cercanas a la isla de San Andrés.

El Ideam recomienda prevenir riesgos por deslizamientos, vientos y eventos de tormentas. FOTO: Julio César Herrera

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Recomendaciones ante lluvias, deslizamientos y tormentas