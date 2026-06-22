Víctor Marulanda habla del proyecto deportivo de Nacional: “Queremos estabilidad y volver a las raíces verdolagas”

Víctor Marulanda está de regreso en casa. Tras un paso por el fútbol del exterior, el histórico dirigente antioqueño asume nuevamente la dirección deportiva de Atlético Nacional en un momento de reestructuración institucional. En su primera entrevista oficial tras confirmarse su vinculación, Marulanda dialogó de manera franca sobre el proyecto que liderará junto al presidente Sebastián Botero, las prioridades en el banco técnico y la confección de una nómina que devuelva al equipo a los primeros planos internacionales.
¿Cómo recibe este llamado y cómo se dio su incorporación de nuevo a Atlético Nacional?
“Hasta hace poco estaba al frente de un proyecto en Ecuador con una inversión de unos amigos. Luego llegó la final del fútbol colombiano y unos conocidos que venían de Estados Unidos me solicitaron una gestión para unas boletas. En ese trámite me encontré con gente del club, tuvimos una conversación, quedamos conectados y ahí se volvió a generar esta nueva posibilidad para regresar”.
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¿Cómo ve actualmente a Atlético Nacional desde la parte deportiva?
“Lo que estamos buscando ahorita en el proyecto es una estabilidad para los entrenadores; creo que ese es un punto clave estratégico. Sobre eso queremos empezar a construir una nómina que sea ganadora y altamente competitiva, pensando no solo en el torneo local, sino también en las posibilidades internacionales, algo que está en el ADN de todos los que pertenecemos a la familia verdolaga”.
¿En qué consiste el proyecto deportivo que quiere construir en esta nueva etapa?
“Un club como Nacional tiene unas obligaciones y responsabilidades enormes por su historia. La historia la vamos a respetar, pero el presente lo vamos a vivir. Nacional tiene la obligación de seguir siendo el más ganador; ser protagonistas es vital y lógicamente buscamos ser referentes de Colombia para el mundo”.