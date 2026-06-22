No tienen con qué pagar las exequias: familiares de la paisa que murió tratando de llegar a EE. UU. suplican por ayuda

El drama que viven los familiares de María Fernanda Guzmán Valencia, la joven de 27 años de edad, oriunda del municipio de El Retiro (Antioquia), que falleció hace unos días intentando cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, no cesa. Ahora, las súplicas y los esfuerzos son para reunir el dinero que les permita cubrir los gastos funerarios y aliviar la carga económica que enfrentan.

María Fernanda buscaba llegar al país norteamericano motivada por la difícil situación económica que atravesaba en Colombia y con el propósito de reencontrarse con algunos parientes. Durante la travesía por el desierto, enfrentando condiciones extremas y peligrosas, perdió la vida.

Lea más: “México es peor que el Darién”: sube cifra de colombianos que migran a Estados Unidos

“Murió sola, lejos de su hogar, de su familia y de las personas que la amaban. Es un dolor imposible de describir para quienes hoy lloramos su partida y tratamos de encontrar fuerzas para seguir adelante”, expresaron los familiares de la joven.

Para lograr cubrir las exequias de María Fernanda, y otros gastos suscitados tras el fallecimiento, los familiares recurrieron a la colaboración de los ciudadanos por medio de una colecta en la plataforma GoFundMe bajo el título Dona a la memoria de María Fernanda Guzmán Valencia.

“Nuestra familia enfrenta una deuda cercana a los 20 millones de pesos, adquirida en medio de la búsqueda de ese sueño que nunca pudo cumplir. Además, debemos asumir los gastos funerarios y todos los costos relacionados con darle una despedida digna, para que finalmente pueda descansar junto a sus seres queridos”, relatan en el portal que reciben las donaciones.

Siga leyendo: “De haber sabido lo que iba a vivir, no me hubiera venido a Estados Unidos”