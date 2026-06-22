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Este será el papel que asumirá Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo, como primera dama: “No seré distante”

La esposa del presidente electo dejó claro que ejercerá su labor de primera dama con un sello propio y destacó las poblaciones que serán su prioridad.

  • Ana Lucía Pineda es la esposa del presidente electo Abelardo de la Espriella. Foto: tomada de @Mariano_OspinaP
    Ana Lucía Pineda es la esposa del presidente electo Abelardo de la Espriella. Foto: tomada de @Mariano_OspinaP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Luego de la victoria en las urnas del abogado Abelardo de la Espriella sobre el senador Iván Cepeda, la esposa del jurista, Ana Lucía Pineda, se prepara para asumir el rol de primera dama de la nación a partir del próximo 7 de agosto. Ya dio detalles sobre cómo ejercerá ese papel.

La mujer que lleva con el presidente electo una relación de casi 19 años y con tienen cuatro hijos (Lucía, Salvador, Filippo y Francesca) habló con Semana sobre cómo será su gestión al lado de su esposo y dejó claro que esta no será tradicional ni distante, sino que buscará tener una identidad única basada en el contacto directo con las comunidades.

Ante el medio citado, Pineda expresó que su prioridad serán los sectores más vulnerables, específicamente las mujeres, la primera infancia y los adultos mayores. “Seré una mujer completamente comprometida, cercana, que no estará detrás de un escritorio”, enfatizo.

La empresaria aclaró que su objetivo será recorrer el país para entender las realidades locales: “Me gusta caminar de la mano con mi esposo por las regiones para escuchar y conocer cuáles son esas necesidades y estar ahí para trabajar por ellas”, subrayó ante la revista.

“Tendré mi sello propio... quiero laborar, dejar huella y crear un impacto. En eso me voy a enfocar”, concluyó la mujer que en la campaña de su esposo lideró iniciativas como la gira “Voces de Tigresas”, donde conectó con mujeres emprendedoras y líderes comunitarias.

¿Quién es Ana Lucía Pineda, la esposa de Abelardo de la Espriella?

Ana Lucía Pineda Aruachán nació en Montería, Córdoba, hace 38 años. Es hija de Regina Aruachán y Gabriel Antonio Pineda. Estudió en el Colegio Británico de su ciudad natal y se graduó como administradora de empresas en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

Pineda trabajó durante más de 17 años en la firma jurídica de su esposo, De La Espriella Lawyers, y ha liderado sus propios emprendimientos, como Amore Gelatería, con presencia en Colombia y Estados Unidos.

Para Ana Lucía, asumir como primera dama es una oportunidad de servicio. “Más que el título, me gusta el propósito, la oportunidad que se me presenta como mujer colombiana”, expresó ante la revista la administradora quien aún no confirma si como familia se trasladarán a la Casa de Nariño.

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