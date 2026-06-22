Las cifras clave detrás de la victoria presidencial en Antioquia: esto mostraron los mapas

La consolidación de la derecha como la fuerza política predominante en los centros urbanos y el avance sostenido de la izquierda en los espacios de participación son las dos caras de la moneda que dejó la segunda vuelta presidencial en Antioquia. Con un 100% de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella se reafirmó como el candidato más votado en el departamento y se hizo a una de las plazas más importantes para vencer a Iván Cepeda. Desde la noche del pasado domingo, entre analistas políticos es materia de debate si fue Antioquia o Bogotá la que inclinó de forma más decisiva la balanza. Le puede interesar: En medio de reclamos e intimidaciones, así avanza el escrutinio en Medellín, ¿hay cambios versus el preconteo? Mientras por el lado antioqueño se señala que entre la primera y la segunda vuelta la diferencia entre De la Espriella y Cepeda creció 134.399 votos –pasando de 917.754 a 1.052.153 votos de distancia–, por el lado de Bogotá se argumenta que la izquierda retrocedió ostensiblemente en comparación con la segunda vuelta de hace cuatro años. En la capital del país Petro había ganado con 2.255.941 votos en 2022, aventajando a Rodolfo Hernández con 773.329 votos, y este domingo Cepeda se mantuvo en primer lugar, pero con una diferencia de apenas 302.271 votos y además sacando 20.427 votos menos que Petro en 2022.

Más allá de esas lecturas, a las que también deben agregarse las variaciones en otros sitios claves como la Costa Caribe, lo cierto es que el millón de votos de distancia que logró consolidar De la Espriella en Antioquia no solamente fue determinante para su llegada al Palacio de Nariño, sino una muestra de que en el departamento la derecha sigue siendo la fuerza dominante.

Lo que mostraron los mapas

Los resultados revelaron también otras variables importantes, empezando por una concurrencia masiva a las urnas. En las elecciones de 2018, Antioquia tuvo una tasa de participación del 54,8%, que subió 1,90 puntos porcentuales en 2022. Lea también: Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez felicitan a De la Espriella por su victoria en la segunda vuelta De acuerdo con los datos del preconteo de este domingo, de los 5.448.240 ciudadanos habilitados para votar, concurrieron a las urnas 3.429.094; es decir 62,93 %. Esto quiere decir que la participación se incrementó 6,23 puntos porcentuales en comparación con la segunda vuelta de hace cuatro años. En el mapa electoral también hubo ligeros cambios. Hace cuatro años, en un país en el que Petro se impuso en 401 municipios y Hernández 721, Antioquia se mantuvo como una de las regiones más inclinadas hacia la derecha.