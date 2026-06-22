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Las cifras clave detrás de la victoria presidencial en Antioquia: esto mostraron los mapas

Con una brecha de más de un millón de votos, el departamento fue decisivo para ampliar la ventaja de Abelardo de la Espriella en los comicios del domingo.

  • El presidente electo Abelardo de la Espriella sacó en la segunda vuelta 2.185.834 de votos en Antioquia, mostrando que el departamento es uno de los bastiones más importantes de la derecha en el país. FOTO: Julio César Herrera
    El presidente electo Abelardo de la Espriella sacó en la segunda vuelta 2.185.834 de votos en Antioquia, mostrando que el departamento es uno de los bastiones más importantes de la derecha en el país. FOTO: Julio César Herrera
Jacobo Betancur Peláez
Jacobo Betancur Peláez

Metro

hace 42 minutos
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La consolidación de la derecha como la fuerza política predominante en los centros urbanos y el avance sostenido de la izquierda en los espacios de participación son las dos caras de la moneda que dejó la segunda vuelta presidencial en Antioquia.

Con un 100% de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella se reafirmó como el candidato más votado en el departamento y se hizo a una de las plazas más importantes para vencer a Iván Cepeda.

Desde la noche del pasado domingo, entre analistas políticos es materia de debate si fue Antioquia o Bogotá la que inclinó de forma más decisiva la balanza.

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Mientras por el lado antioqueño se señala que entre la primera y la segunda vuelta la diferencia entre De la Espriella y Cepeda creció 134.399 votos –pasando de 917.754 a 1.052.153 votos de distancia–, por el lado de Bogotá se argumenta que la izquierda retrocedió ostensiblemente en comparación con la segunda vuelta de hace cuatro años.

En la capital del país Petro había ganado con 2.255.941 votos en 2022, aventajando a Rodolfo Hernández con 773.329 votos, y este domingo Cepeda se mantuvo en primer lugar, pero con una diferencia de apenas 302.271 votos y además sacando 20.427 votos menos que Petro en 2022.

Más allá de esas lecturas, a las que también deben agregarse las variaciones en otros sitios claves como la Costa Caribe, lo cierto es que el millón de votos de distancia que logró consolidar De la Espriella en Antioquia no solamente fue determinante para su llegada al Palacio de Nariño, sino una muestra de que en el departamento la derecha sigue siendo la fuerza dominante.

InfogrÃ¡fico
Las cifras clave detrás de la victoria presidencial en Antioquia: esto mostraron los mapas

Lo que mostraron los mapas

Los resultados revelaron también otras variables importantes, empezando por una concurrencia masiva a las urnas.

En las elecciones de 2018, Antioquia tuvo una tasa de participación del 54,8%, que subió 1,90 puntos porcentuales en 2022.

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De acuerdo con los datos del preconteo de este domingo, de los 5.448.240 ciudadanos habilitados para votar, concurrieron a las urnas 3.429.094; es decir 62,93 %. Esto quiere decir que la participación se incrementó 6,23 puntos porcentuales en comparación con la segunda vuelta de hace cuatro años.

En el mapa electoral también hubo ligeros cambios. Hace cuatro años, en un país en el que Petro se impuso en 401 municipios y Hernández 721, Antioquia se mantuvo como una de las regiones más inclinadas hacia la derecha.

Mientras que en 2022 Petro logró sumar 938.993 votos, equivalentes a un 32,9%, Hernández sacó 1.859.551 votos, equivalentes al 64.1%.

Comparadas con la segunda vuelta de 2022 como con la primera vuelta de este año, tanto la derecha como la izquierda crecieron.

En cuanto a la izquierda, el mapa muestra que las subregiones en las que hay mayor proporción de votantes continúan siendo el Urabá, el Bajo Cauca y el Nordeste.

Por su parte, la derecha continúa dominando tanto en los centros más densamente poblados como el Valle de Aburrá y la zona del Altiplano del Oriente antioqueño, así como en subregiones como el Suroeste, el resto del Oriente, el Occidente, el Norte y el Magdalena Medio.

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En valores absolutos, mientras la izquierda creció 194.688 votos en comparación con 2022, la derecha creció este fin de semana 326.283 en comparación con la segunda vuelta de 2022.

Por otro lado, los mapas también evidenciaron que la capital antioqueña se mantuvo inclinada a la derecha.

Hace cuatro años, Rodolfo Hernández sacó en Medellín 687.474 votos, equivalentes al 62,75%, convirtiéndose entonces en la segunda ciudad en la que más votos había sacado, solo superada por Bogotá.

En un procesamiento del escrutinio elaborado por la Misión de Observación Electoral, se mostró que Hernández ganó en todas las comunas y corregimientos de Medellín, arrasando especialmente en El Poblado con el 85,4% de los votos.

Un comportamiento similar ocurrió con De la Espriella este domingo, quien sacó 819.285 votos, equivalentes al 64,45%.

Si bien los resultados por comunas deberán esperar al escrutinio, no se prevé un mapa muy distinto al de hace cuatro años.

Cepeda sacó no obstante una importante votación en la zonas urbanas, obteniendo solamente en Medellín 421.839 votos, equivalentes al 33,18%.

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