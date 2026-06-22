Las cifras clave detrás de la victoria presidencial en Antioquia: esto mostraron los mapas

La consolidación de la derecha como la fuerza política predominante en los centros urbanos y el avance sostenido de la izquierda en los espacios de participación son las dos caras de la moneda que dejó la segunda vuelta presidencial en Antioquia.
Con un 100% de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella se reafirmó como el candidato más votado en el departamento y se hizo a una de las plazas más importantes para vencer a Iván Cepeda.
Desde la noche del pasado domingo, entre analistas políticos es materia de debate si fue Antioquia o Bogotá la que inclinó de forma más decisiva la balanza.
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Mientras por el lado antioqueño se señala que entre la primera y la segunda vuelta la diferencia entre De la Espriella y Cepeda creció 134.399 votos –pasando de 917.754 a 1.052.153 votos de distancia–, por el lado de Bogotá se argumenta que la izquierda retrocedió ostensiblemente en comparación con la segunda vuelta de hace cuatro años.
En la capital del país Petro había ganado con 2.255.941 votos en 2022, aventajando a Rodolfo Hernández con 773.329 votos, y este domingo Cepeda se mantuvo en primer lugar, pero con una diferencia de apenas 302.271 votos y además sacando 20.427 votos menos que Petro en 2022.