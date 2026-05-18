Neymar fue convocado por Brasil, jugará su cuarto Mundial y sueña con la gloria

Neymar finalmente lo consiguió. Carlo Ancelotti confirmó este lunes que el delantero estará en la lista definitiva de Brasil para el Mundial de Norteamérica 2026.

El anuncio se produjo durante una conferencia de prensa en el estadio Maracaná, donde el entrenador italiano fue revelando uno por uno los nombres convocados. Cuando llegó el turno de los delanteros, Ancelotti hizo una pausa y soltó una frase que encendió la expectativa.

“Ahora viene lo bonito”, dijo el técnico, antes de mencionar a Neymar entre los 26 elegidos. La reacción de los aficionados presentes fue inmediata: aplausos, gritos y celebración para un futbolista que, pese a las lesiones y las críticas, sigue siendo uno de los grandes símbolos del fútbol brasileño.

La advertencia de Ancelotti que cambió todo

A comienzos de abril, el propio Ancelotti había puesto en duda la presencia del atacante en la Copa del Mundo.

“Tiene dos meses para demostrar que tiene la calidad para jugar el próximo Mundial”, advirtió el entrenador.

Aquella frase pareció tocar algo en Neymar. El brasileño, que atravesaba un momento complejo en Santos y venía de meses difíciles física y futbolísticamente, reaccionó. Mejoró su rendimiento, recuperó continuidad y volvió a competir con intensidad. Sin necesidad de deslumbrar, empezó a mostrar señales de recuperación justo cuando más lo necesitaba.

Primero apareció en la prelista de 55 futbolistas y este lunes terminó ratificado entre los convocados definitivos.

“Soy brasileño, igual que ustedes. Todos están esperando esto. Obviamente es mi sueño y siempre lo dejé muy claro: quiero estar en el Mundial. He trabajado muchísimo para lograrlo”, había dicho Neymar apenas un día antes del anuncio oficial.

Una carrera marcada por las lesiones en los Mundiales

La historia de Neymar con las Copas del Mundo ha estado atravesada por el talento, pero también por la frustración.

En Brasil 2014 era la gran figura de la selección anfitriona hasta que sufrió la fractura de una vértebra en los cuartos de final ante Colombia. Aquella lesión lo dejó fuera de la histórica semifinal contra Alemania, que terminó con el traumático 7-1 en Belo Horizonte.

En Rusia 2018 llegó condicionado por problemas físicos y nunca alcanzó su mejor nivel. Brasil volvió a despedirse en cuartos de final.

Y en Qatar 2022, aunque mostró buenos rendimientos individuales, la Canarinha quedó eliminada nuevamente en la primera ronda de eliminación directa. Después de aquel torneo, incluso llegó a poner en duda su continuidad.

“Creo que este será mi último Mundial. Lo enfrento como si realmente fuera el último, porque no sé si podré soportar mentalmente seguir jugando al fútbol”, reconoció entonces.

Ahora, con 34 años, el panorama parece diferente. Neymar llega más maduro, consciente de que probablemente tendrá una última oportunidad para conquistar el único título que todavía falta en su carrera.

Santos, críticas y resurrección

El camino de regreso tampoco fue sencillo. Desde octubre de 2023 Neymar no jugaba con la selección brasileña. Se perdió la Copa América de Estados Unidos y durante varios meses quedó fuera de consideración tanto con Dorival Júnior como con el propio Ancelotti.

En ese período también recibió fuertes cuestionamientos por su estado físico y por su rendimiento.

“Físicamente me siento muy bien. He ido mejorando con cada partido e hice lo mejor que pude. No fue fácil. Fueron años de trabajo duro y también de muchos comentarios injustos sobre mi estado físico y sobre lo que hacía”, expresó recientemente.

El delantero aseguró que muchas veces trabajó en silencio mientras soportaba críticas constantes.

“Trabajé en mi casa, sufriendo por todo lo que se decía, y al final todo salió bien. Llegué sano a donde quería estar”, afirmó.

Su último partido con Santos frente a Coritiba dejó imágenes simbólicas. Primero deslumbró con un golazo de chilena durante la entrada en calor y luego protagonizó una curiosa confusión cuando el cuarto árbitro mostró mal el número del jugador sustituido.

Más allá del resultado, aquella noche pareció marcar el cierre emocional de una etapa y el comienzo de otra: la última gran aventura mundialista de Neymar.

Brasil llega con una constelación de figuras

La convocatoria de Brasil también refleja el enorme nivel individual que atraviesan varias de sus estrellas.

Ancelotti contará con futbolistas como Vinicius Jr., Raphinha, Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli y Marquinhos, además de una importante base de jugadores que brillaron esta temporada en Europa.

El técnico italiano también apostó por una mezcla entre experiencia y juventud. Figuras históricas como Casemiro compartirán equipo con jóvenes talentos como Endrick y Rayan.

Brasil integrará un grupo junto a Marruecos, Haití y Escocia en la primera fase del Mundial.

Antes del viaje, Neymar todavía disputará cuatro partidos más con Santos, incluyendo compromisos por la Copa Sudamericana. Pero su mente ya está puesta en Norteamérica 2026.

Después de años marcados por lesiones, frustraciones y dudas, el brasileño tendrá una nueva oportunidad para perseguir el sueño que ha obsesionado toda su carrera: levantar la Copa del Mundo con Brasil.

La lista completa

Porteros

Alisson Becker (Liverpool).

Ederson (Fenerbahce).

Weverton (Gremio).

Defensores

Alex Sandro (Flamengo).

Bremer (Juventus).

Danilo (Flamengo).

Douglas Santos (Zenit).

Gabriel Magalhayes (Arsenal).

Roger Ibáñez da Silva (Al Ahli)

Leo Pereira (Flamengo).

Marquinhos (PSG).

Wesley (Roma).

Mediocampistas

Bruno Guimarães (Newcastle).

Casemiro (Manchester United).

Danilo (Botafogo).

Fabinho (Al-Ittihad).

Lucas Paquetá (Flamengo).

Delanteros

Endrick (Lyon).

Gabriel Martinelli (Arsenal).

Igor Thiago (Brentford).

Luiz Henrique (Zenit).

Matheus Cunha (Manchester United).

Neymar Jr. (Santos).

Raphinha (Barcelona).

Rayan (Bournemouth)

Vinicius Jr. (Real Madrid).