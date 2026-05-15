“La jalaban y la jalaban”: Yulixa habría salido arrastrada del centro estético antes de desaparecer, según testigo

Siguen las investigaciones para saber el paradero de Yulixa Consuelo Toloza, una mujer de 52 años que se sometió a un procedimiento de lipólisis láser en un centro estético de Bogotá días atrás y desapareció. Al parecer, habría salido arrastrada del lugar.

Toloza ingresó al centro estético Beauty Laser ubicado en el barrio Tunjuelito, al sur de la capital, el pasado miércoles, 13 de mayo, a las 8:00 a. m., y sus allegados la vieron al parecer a las 4:00 p. m. en una habitación. Cuando se acercaron en la noche para llevarle objetos personales, el personal del centro afirmó que ella se había ido por su cuenta, algo que resultó siendo falso según investigaciones.

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Para esclarecer lo sucedido, testigos han hablado con Noticias Caracol y Blu Radio sobre el estado en que al parecer fue vista la mujer en el centro estético y dan posibles vistas sobre la salida del lugar.

De acuerdo con sus declaraciones, Yulixa habría salido aproximadamente a las 7:24 p. m. acompañada de dos hombres que la sacaron arrastrada hacia un vehículo Chevrolet Sonic azul que esperaba afuera sobre la Autopista Sur.

“La jalaban y la jalaban, los pies de la muchacha se le quedaban atrás”, le contó uno de los testigos a los medios mencionados. “Cada uno le tenía los brazos y ella como si los estuviera abrazando. Los pies se le quedaban atrás y la jalaban”, agregó el testigo.

Los testimonios también revelarían el estado de la mujer de 52 años. “Cuando la vi que salía estaba demasiado blanca, blanca la piel y los labios como negros, como morados”, contó, aludiendo a que “parecía un muerto”.

Estos señalamientos apuntan al esposo de la dueña del centro estético y un empleado que al momento de sacar a quien sería la mujer, intentaron meterla en el baúl del carro, pero al notar la presencia de personas en un paradero del SITP, decidieron sentarla en el asiento trasero.