El 68% de empresas cree que la jornada laboral de 42 horas reducirá su rentabilidad, según ACRIP

La entrada en vigor de la jornada laboral máxima de 42 horas semanales continúa generando ajustes en las empresas colombianas. Un estudio de la Federación Colombiana de Gestión Humana (ACRIP) reveló que el 68% de las organizaciones considera que la reducción de la jornada disminuirá su rentabilidad, mientras que el 90% reconoce que la medida beneficia el bienestar y el equilibrio entre la vida personal y laboral de los trabajadores. La investigación, realizada entre 166 organizaciones de diferentes tamaños y sectores económicos, analizó el estado de implementación de la Ley 2101 de 2021, que estableció la reducción gradual de la jornada laboral sin afectar el salario ni las prestaciones sociales de los trabajadores. Le puede interesar: La semana de 42 horas laborales ya rige: así cambia la jornada de trabajo para empresas y empleados

¿Cómo están implementando las empresas la jornada laboral de 42 horas?

El estudio muestra que la mayoría de las organizaciones aún se encuentra en proceso de adaptación. Actualmente, el 71% de las empresas mantiene una jornada semanal de 44 horas, mientras que solo 14% ya opera bajo el esquema de 42 horas. Además, 9% trabaja 40 horas semanales y el 6% restante tiene jornadas de 43 horas. En cuanto a la distribución del tiempo laboral, el 52% de las compañías desarrolla sus actividades durante cinco días a la semana, el 44% continúa con jornadas de seis días y apenas el 4% trabaja bajo un esquema de cuatro días.

¿Cómo están implementando las empresas la jornada laboral de 42 horas?

El informe evidencia que las organizaciones perciben beneficios para los trabajadores, pero también importantes desafíos para la operación. Mientras nueve de cada diez empresas (90%) consideran que la reducción de la jornada mejora el balance entre la vida laboral y personal de los colaboradores, el 68% cree que la medida tendrá un impacto negativo sobre la rentabilidad. Para Juan Carlos Ramírez, presidente de ACRIP, el principal reto consiste en mantener los niveles de productividad sin incrementar significativamente los costos. “Sin duda esta es una medida que favorece el bienestar de los empleados para tener más tiempo y balance con su vida personal, pero se constituye en un reto importante para las organizaciones en términos de ajustar los procesos que aseguren una productividad efectiva y sin sobrecostos”, afirmó. Lea más: Reducción de la jornada laboral incrementará en 5% el costo de la hora para las mipymes

¿Qué cambios han hecho las empresas para adaptarse a las 42 horas?

Para cumplir con la reducción gradual de la jornada sin afectar la operación, las organizaciones han tenido que modificar su funcionamiento interno. La principal medida ha sido la reprogramación de los turnos de trabajo, estrategia adoptada por el 51,2% de las empresas consultadas. Además, 48,2% inició procesos de transformación de la cultura organizacional y 30,1% realizó reestructuraciones internas para redistribuir funciones y procesos. Estas acciones buscan mantener la continuidad de las operaciones y reducir el impacto que podría generar la disminución de horas laboradas.

¿Cuáles son los principales desafíos para las organizaciones?

El estudio identifica cinco grandes preocupaciones empresariales frente a la nueva jornada laboral: - Mantener los niveles de productividad en menos horas de trabajo. - Reconfigurar los turnos y horarios del personal. - Controlar el incremento de costos por horas extras y sobrecargos. - Preservar la calidad del servicio al cliente. - Adaptar la cultura organizacional al nuevo esquema laboral. Para ACRIP, estos factores serán determinantes para que las compañías logren implementar la reducción de la jornada sin afectar su competitividad.

¿Las empresas están ofreciendo horarios más flexibles?

La investigación también muestra avances en materia de flexibilidad laboral. Actualmente, el 55,4% de las empresas ya ofrece horarios flexibles de ingreso y salida para sus colaboradores, mientras que el 44,6% aún no ha implementado este tipo de esquemas. Estas medidas buscan facilitar la adaptación tanto de los trabajadores como de las organizaciones al nuevo modelo de jornada. Conozca también: Colombia estrena jornada laboral de 42 horas, pero sigue como el país de la OCDE donde más se trabaja

¿La reducción de la jornada ayuda a disminuir la rotación del personal?

Uno de los hallazgos del informe está relacionado con la permanencia de los trabajadores. Las empresas que operan bajo jornadas de cinco días a la semana registran una rotación promedio del 15,9%, mientras que aquellas que mantienen esquemas de seis días presentan un indicador de 17,1%. Aunque la diferencia es moderada, ACRIP considera que jornadas más cortas podrían contribuir a fortalecer el compromiso de los trabajadores y mejorar su permanencia dentro de las organizaciones.

El reto será equilibrar bienestar y competitividad

Para la Federación Colombiana de Gestión Humana, la reducción progresiva de la jornada laboral constituye uno de los cambios más importantes en la gestión del talento humano en Colombia durante los últimos años. El estudio concluye que, si bien la medida promete mejorar la calidad de vida de los trabajadores y fortalecer el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, el verdadero desafío para las empresas será mantener la productividad, controlar los costos y preservar su competitividad en un entorno donde cada vez será más importante hacer más eficiente la operación sin aumentar los sobrecostos laborales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: