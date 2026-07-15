Ocho jugadores de equipos paisas fueron llamados a la Selección Colombiasub-19 para Juegos Centroamericanos

El técnico César Torres realizó una nueva convocatoria para la Selección Colombia masculina de la categoría sub-19 que se prepara para representar al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana.

En el grupo de convocados, el técnico vallecaucano llamó a ocho jugadores que hacen parte de los equipos antioqueños, cuatro de Atlético Nacional, dos del DIM, y con un representante quedaron Envigado y Águilas Doradas.

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La lista de los jugadores de equipos antioqueños está conformada por Deimer Estiven Longas, Jaidinson Córdoba, Simón García, Cristian Uribe, Jesús David Chinchía, Juan José Rosa, Tomás Blandón y el goleador del Torneo de Ascenso, Miguel Ángel Marulanda.

De acuerdo con la información entregada por la Federación Colombiana de Fútbol, los convocados se concentran en Barranquilla bajo las órdenes de Torres para preparar lo que será su presencia en Juegos Centroamericanos; allí estarán hasta el próximo 26 de julio, cuando viajarán a Santo Domingo para el torneo.

En el comunicado confirman también que “durante la concentración, el cuerpo técnico desarrollará sesiones enfocadas en la consolidación del modelo de juego, el fortalecimiento de los aspectos técnico-tácticos y físicos”.

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Tras el sorteo se definió que el torneo femenino se llevará a cabo del miércoles 29 de julio al jueves 6 de agosto, mientras que el masculino será del jueves 30 de julio al viernes 7 de agosto.

Ambos certámenes, que hacen parte de la programación de Juegos Centroamericanos, tendrán como sede las provincias de Moca, La Vega y Santiago en la República Dominicana.

Los rivales de Colombia masculino en la primera fase serán Panamá, Cuba y Costa Rica.