Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Ocho jugadores de equipos paisas fueron llamados a la Selección Colombiasub-19 para Juegos Centroamericanos

El técnico César Torres tiene en su lista a jugadores de DIM, Nacional, Envigado y Águilas Doradas.

  • El delantero Miguel Ángel Marulanda de Envigado, quien fue goleador del equipo en el primer semestre con ocho goles. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    El delantero Miguel Ángel Marulanda de Envigado, quien fue goleador del equipo en el primer semestre con ocho goles. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
bookmark

El técnico César Torres realizó una nueva convocatoria para la Selección Colombia masculina de la categoría sub-19 que se prepara para representar al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana.

En el grupo de convocados, el técnico vallecaucano llamó a ocho jugadores que hacen parte de los equipos antioqueños, cuatro de Atlético Nacional, dos del DIM, y con un representante quedaron Envigado y Águilas Doradas.

También le puede interesar: Así se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay 2: la Dimayor oficializó el calendario del segundo semestre

La lista de los jugadores de equipos antioqueños está conformada por Deimer Estiven Longas, Jaidinson Córdoba, Simón García, Cristian Uribe, Jesús David Chinchía, Juan José Rosa, Tomás Blandón y el goleador del Torneo de Ascenso, Miguel Ángel Marulanda.

De acuerdo con la información entregada por la Federación Colombiana de Fútbol, los convocados se concentran en Barranquilla bajo las órdenes de Torres para preparar lo que será su presencia en Juegos Centroamericanos; allí estarán hasta el próximo 26 de julio, cuando viajarán a Santo Domingo para el torneo.

En el comunicado confirman también que “durante la concentración, el cuerpo técnico desarrollará sesiones enfocadas en la consolidación del modelo de juego, el fortalecimiento de los aspectos técnico-tácticos y físicos”.

Vea además: Amaranto Perea toma ritmo con el DIM y Lucas González acelera la puesta a punto de Nacional

Tras el sorteo se definió que el torneo femenino se llevará a cabo del miércoles 29 de julio al jueves 6 de agosto, mientras que el masculino será del jueves 30 de julio al viernes 7 de agosto.

Ambos certámenes, que hacen parte de la programación de Juegos Centroamericanos, tendrán como sede las provincias de Moca, La Vega y Santiago en la República Dominicana.

Los rivales de Colombia masculino en la primera fase serán Panamá, Cuba y Costa Rica.

Los convocados por César Torres

Deimer Estiven Longas Rivas, Independiente Medellín

Jaidinson Córdoba Urrutia, Independiente Medellín

Simón García Valero, Atlético Nacional

Cristian Enrique Uribe Caro, Atlético Nacional

Jesús David Chinchía Reales, Atlético Nacional

Juan José Rosa Arboleda, Atlético Nacional

Tomás Blandón Correa, Águilas Doradas

Miguel Ángel Marulanda Ramírez, Envigado F.C.

Luis Eduardo Mena Padilla, Independiente Valle del Cauca

Juan David Palacios Heredia, Independiente Valle del Cauca

Alam Stiven García Sandoval, Independiente Valle del Cauca

Matías Yuseth Orozco López, Deportivo Cali

Juan Manuel Arango Tenorio, Deportivo Cali

Jhojan Felipe Zuñiga, Santa Fe

Andrés Felipe González Mazuera, Santa Fe

Carlos Mario Pérez Cueto, Junior F.C.

Daniel David Socarrás Villamil, Junior F.C.

Nicolás Arango Montoya, North Texas

Duván Starlin Mina Aponza, América de Cali

Edmilson Yosue Herazo Torres, Barranquilla F.C.

Kener Nicolás González Mosquera, Internacional de Palmira

Santiago Arrechea Cárdenas, Orsomarso S.C.

Samuel Eulises Perea Mosquera, Bogotá F.C.

Programación de Colombia masculino en Centroamericanos

Primera fecha

Fecha: 30 de julio

Partido: Colombia vs. Panamá

Hora: 3:00 p.m. (Hora Colombia)

Lugar: Estadio Moca 85, Moca, (República Dominicana)

Segunda fecha

Fecha: 1 de agosto

Partido: Colombia vs. Cuba

Hora: 6:00 p.m. (Hora Colombia)

Lugar: Estadio El Cóndor, La Vega, (República Dominicana)

Tercera fecha

Fecha: 3 de agosto

Partido: Colombia vs. Costa Rica

Hora: 3:00 p.m. (Hora Colombia)

Lugar: Estadio Cibao, Santiago, (República Dominicana)

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Preguntas y respuestas

¿Cuáles son las fechas y sedes del torneo de fútbol masculino en los Juegos Centroamericanos?
El torneo de fútbol masculino se disputará del jueves 30 de julio al viernes 7 de agosto, teniendo como sedes las provincias de Moca, La Vega y Santiago en la República Dominicana. El evento multideportivo general se llevará a cabo del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo.
¿Qué rivales enfrentará Colombia Sub-19 en la fase de grupos?
La Selección Colombia masculina se medirá en la primera fase contra las selecciones de Panamá, Cuba y Costa Rica.
¿Cómo y dónde será la preparación de la Selección Colombia antes de viajar al torneo?
El microciclo de preparación se realiza en Barranquilla bajo las órdenes del técnico César Torres, donde los jugadores estarán concentrados trabajando la parte física, táctica y el modelo de juego hasta el domingo 26 de julio, día en el que viajarán a Santo Domingo.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Atlético Nacional
DIM
Juegos Centroamericanos y del Caribe
Envigado F. C.
Águilas Doradas
Barranquilla
César Torres
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos