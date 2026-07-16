Así se moverán las rutas integradas ante problema con catenaria del metro en Envigado: sepa cómo operará la suya

El Metro de Medellín anunció cómo se efectuará el plan de contingencia de las rutas alimentadoras que llegaban a las estaciones que actualmente están fuera de servicio por el daño en la catenaria en la estación Envigado. Estos buses, mientras se soluciona el problema, llegarán a las estaciones Poblado e Industriales.
Las rutas de Medellín 130I (Industriales-Poblado-Aguacatala), 136I (Industriales-CES), 133I (San Lucas), 134I (La Y) y 130IA (CES-Chuscalito-Chacaltaya), llegarán hasta el paradero de la oriental de la estación Poblado, en la carrera 49 con la calle 10.