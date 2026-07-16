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Así se moverán las rutas integradas ante problema con catenaria del metro en Envigado: sepa cómo operará la suya

Las estaciones Poblado e Industriales recibirán los buses alimentadores que llegan a las estaciones afectadas por la suspensión por cuenta del tema eléctrico.

  • Las rutas de buses del sur del Valle de Aburrá llegarán a las estaciones Poblado e Industriales mientras se supera la contingencia. FOTO: SINDY VALLE
    Las rutas de buses del sur del Valle de Aburrá llegarán a las estaciones Poblado e Industriales mientras se supera la contingencia. FOTO: SINDY VALLE
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 4 horas
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El Metro de Medellín anunció cómo se efectuará el plan de contingencia de las rutas alimentadoras que llegaban a las estaciones que actualmente están fuera de servicio por el daño en la catenaria en la estación Envigado. Estos buses, mientras se soluciona el problema, llegarán a las estaciones Poblado e Industriales.

Las rutas de Medellín 130I (Industriales-Poblado-Aguacatala), 136I (Industriales-CES), 133I (San Lucas), 134I (La Y) y 130IA (CES-Chuscalito-Chacaltaya), llegarán hasta el paradero de la oriental de la estación Poblado, en la carrera 49 con la calle 10.

Las rutas de Envigado C5-024 Loma del Chocho, AC5-025 Loma del Chocho, BC5-029 Misael, C5-032 San Lucas 1, C5-011 El Salado, C5-012 El Salado - Barrio Nuevo, C5-013 Chinguí 1, C5-014 Chinguí 2, C5-015 Arenales, C5-016 Arenales Catedral, C5-017 La Mina, C5-018 San Rafael, C5-019 Gualandayes, C0 también llegarán a este paradero.

Lo que concierne a las rutas de Envigado C5-020 El Capiro, C5-021 Antillas - Señorial, C5-023 Dorado-Manga Azul, C5-024 Loma del Chocho A, C5-025 Loma del Chocho B, C5-026 Las Palmas, C5-027 Las Palmas - Acuarela, C5-028 Las Palmas - Pantanillo, C5-029 Misael, C5-030 Farolito, C5-031 Alto de las Flores, C5-032 San Lucas 1, C5-033 San Lucas 2A, C5-034 San Lucas 2B, C5-021 Antillas Señorial y C5-031 Alto de las Flores finalizarán su recorrido en este paradero.

Entérese: La Cultura Metro de los usuarios también ha sacado la cara durante la contingencia de la vía férrea

Para quienes residan en Itagüí y usen las rutas C4-005 Calatrava, C4-015 318i - El Descanso, C4-016 319i - El Vergel - Limonar, U4-001 Circular Itagüí, C4-012 San Francisco - Directo Torres de Barcelona, C4-013 La Nueva, C4-015 318i El Descanso, C4-016 3191 - El Vergel - Limonar y U4-001 Circular Itagüí, también llegarán a la estación Poblado.

Por su parte, quienes vivan en este mismo municipio y usen las rutas C4-004 Ajizal, C4-006 San Francisco, C4-007 San Antonio de Prado - Itagüí, C4-009 Villa Lía, C4-010 Cedro de Badajoz, C4-011 San Francisco y C4-014 317i - El Limonar llegarán hasta la estación Industriales, en el costado occidental.

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Para quienes vivan en Sabaneta y sus buses sean C5-004 Loma Casimbas, C5-005 Circular Aves Marías y C5-009 La Inmaculada, su bus llegará a la estación Poblado, mientras que las rutas C5-008 Pan de Azúcar, C5-010 San José, C5-001 Cañaveralejo, C5-008 Pan de Azúcar y C5-010 San José terminarán en el costado occidental de la estación Industriales.

Los residentes de La Estrella y, que usan las rutas C4-017 318ii - San Antonio de Prado - Estrella, C4-018 Ruta 3 - Comfama, C4-019 Ruta 5 Comfama, C4-020 Ruta 7 - Ferrería, C4-021 Pueblo Viejo, C4-022 Tablaza, C4-023 Bodegas y C4-024 Bermejala también terminarán su recorrido en la estación Industriales.

Finalmente, quienes viven en el municipio de Caldas y usen las rutas C9-002 Caldas - Estrella - Variante - Tablaza, C9-003 Caldas Estrella - Variante, C9-004 Caldas - Parque Estrella - La 50, C9-005 Caldas - Los Lagos - Estrella - La 50 y C9-006 Los Lagos La 50 deberán viajar hasta la estación Industriales.

Desde el Metro de Medellín reiteraron el llamado a estar pendiente de las redes sociales de la entidad y de los medios de información dentro del sistema para estar al tanto de las modificaciones que se puedan presentar en torno a este tema.

Preguntas frecuentes

1. ¿A qué estaciones llegarán las rutas alimentadoras mientras esté suspendido el servicio entre Envigado y La Estrella?
Mientras se supera la contingencia por el daño en la catenaria, las rutas alimentadoras que normalmente llegaban a las estaciones fuera de servicio tendrán como destino las estaciones Poblado o Industriales, según el recorrido de cada ruta.
2. ¿Por qué el Metro de Medellín modificó el recorrido de las rutas alimentadoras?
El cambio obedece al daño en la catenaria registrado en la estación Envigado, una situación que obligó a suspender el servicio ferroviario en parte de la línea y a reorganizar la operación de las rutas integradas.
3. ¿Cómo puedo saber si mi ruta alimentadora fue modificada?
El Metro de Medellín recomienda consultar sus canales oficiales, incluidas sus redes sociales y los medios de información disponibles dentro del sistema, donde se publican las actualizaciones sobre los cambios operativos.

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