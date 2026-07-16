¿Qué sanción podría tener Argentina por pancarta sobre las Malvinas en la semifinal del Mundial?

Una de las imágenes que le está dando la vuelta al mundo es la que muestra a los jugadores Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi exhibiendo una pancarta blanca en la que se lee “Las Malvinas son argentinas”. La manifestación de los futbolistas les podría acarrear sanción de la FIFA, que prohíbe este tipo de mensajes.

La FIFA ha establecido en sus estatutos y reglamentos la prohibición de mensajes políticos, religiosos, racistas o discriminatorios, por lo que sanciona con fechas de suspensión a los protagonistas de los mismos o multas para la federación o la selección que incurra en esta práctica o suspensión de partidos si el caso es grave.

Ya hay casos famosos en los que la FIFA ha sancionado a jugadores, técnicos y dirigentes por faltar a esta reglamentación.

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El artículo 4.° de las Reglas de Juego de la IFAB, referidas al equipamiento de los jugadores, y que rige en los eventos organizados por la FIFA, menciona: “El equipamiento no debe tener lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales. Los jugadores no deben mostrar ropa interior con lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales, ni publicidad que no sea el logotipo del fabricante”.

Como consecuencia, la regla indica que “por cualquier infracción, el jugador y/o el equipo serán sancionados por el organizador de la competición, la federación nacional de fútbol o la FIFA”.

Además, en el Código de Conducta para los Estadios, la FIFA detalló la lista de artículos prohibidos y por los cuales se podrían imponer sanciones económicas o disciplinarias. “Cualquier material, incluidos, entre otros, pancartas, banderas, folletos, prendas de vestir y demás parafernalia, que sea de naturaleza política, ofensiva o discriminatoria, que contenga palabras, símbolos o cualquier otro atributo destinado a discriminar de cualquier tipo contra un país, una persona privada o un grupo por motivos de raza, color de piel, etnia, origen nacional o social, identidad y expresión de género, discapacidad, idioma, religión, opinión política o cualquier otra opinión, nacimiento, riqueza o cualquier otra condición, orientación sexual o por cualquier otro motivo”.

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