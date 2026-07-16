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¿Qué sanción podría tener Argentina por pancarta sobre las Malvinas en la semifinal del Mundial?

Los jugadores Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi exhibieron la pancarta en el césped del estadio.

  • Los jugadores de Argentina exhibieron una pancarta con un mensaje sobre las Malvinas y podrían tener una sanción de Fifa ya que está prohibido en el reglamento de la entidad. FOTO TOMADA X
    Los jugadores de Argentina exhibieron una pancarta con un mensaje sobre las Malvinas y podrían tener una sanción de Fifa ya que está prohibido en el reglamento de la entidad. FOTO TOMADA X
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
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Una de las imágenes que le está dando la vuelta al mundo es la que muestra a los jugadores Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi exhibiendo una pancarta blanca en la que se lee “Las Malvinas son argentinas”. La manifestación de los futbolistas les podría acarrear sanción de la FIFA, que prohíbe este tipo de mensajes.

La FIFA ha establecido en sus estatutos y reglamentos la prohibición de mensajes políticos, religiosos, racistas o discriminatorios, por lo que sanciona con fechas de suspensión a los protagonistas de los mismos o multas para la federación o la selección que incurra en esta práctica o suspensión de partidos si el caso es grave.

Ya hay casos famosos en los que la FIFA ha sancionado a jugadores, técnicos y dirigentes por faltar a esta reglamentación.

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El artículo 4.° de las Reglas de Juego de la IFAB, referidas al equipamiento de los jugadores, y que rige en los eventos organizados por la FIFA, menciona: “El equipamiento no debe tener lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales. Los jugadores no deben mostrar ropa interior con lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales, ni publicidad que no sea el logotipo del fabricante”.

Como consecuencia, la regla indica que “por cualquier infracción, el jugador y/o el equipo serán sancionados por el organizador de la competición, la federación nacional de fútbol o la FIFA”.

Además, en el Código de Conducta para los Estadios, la FIFA detalló la lista de artículos prohibidos y por los cuales se podrían imponer sanciones económicas o disciplinarias. “Cualquier material, incluidos, entre otros, pancartas, banderas, folletos, prendas de vestir y demás parafernalia, que sea de naturaleza política, ofensiva o discriminatoria, que contenga palabras, símbolos o cualquier otro atributo destinado a discriminar de cualquier tipo contra un país, una persona privada o un grupo por motivos de raza, color de piel, etnia, origen nacional o social, identidad y expresión de género, discapacidad, idioma, religión, opinión política o cualquier otra opinión, nacimiento, riqueza o cualquier otra condición, orientación sexual o por cualquier otro motivo”.

Lea además: Video | Locura en Buenos Aires: así celebran los argentinos el paso a la final del Mundial “Por Malvinas, por El Diego, por la última de Leo”

Otros casos que han sido sancionados por Fifa

En una publicación en X, la cuenta @MurciaConLimon, realizó un registro de algunos de los casos que han sido sancionados por FIFA por hechos similares.

Morata y Rodri (España, 2024): cantaron Gibraltar es Español tras ganar la Eurocopa, se impuso un partido de sanción a cada uno.

Josip Šimunić (Croacia, 2013): 10 partidos de sanción por el saludo y cántico asociado al movimiento ustacha. La FIFA interpretó que era una manifestación discriminatoria y de exaltación extremista.

Xhaka y Xherdan Shaqiri (Suiza, Mundial 2018): Tras marcar contra Serbia, ambos celebraron con el gesto del águila bicéfala (símbolo nacionalista albanés, relacionado con sus raíces kosovares). La FIFA abrió expediente disciplinario e impuso dos partidos de sanción.

Jibril Rajoub, presidente de la Federación Palestina, recibió 12 meses de suspensión por incitar públicamente al odio y a la violencia.

En el actual Mundial, se le prohibió a la selección de Haití jugar con una camiseta que presentaba imágenes de su independencia.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué sanción podrían recibir Lo Celso, Martínez y Otamendi según el reglamento de la FIFA?
Los jugadores podrían enfrentarse a fechas de suspensión individuales, mientras que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podría recibir multas económicas o, en un escenario de extrema gravedad, la suspensión de partidos. La gravedad exacta de la sanción la determinará el comité disciplinario basándose en el alcance de la infracción.
¿Cuál es la norma exacta de la FIFA que prohíbe mensajes políticos como el de las Malvinas?
La prohibición está regulada principalmente en el artículo 4° de las Reglas de Juego de la IFAB (que rige los torneos FIFA) y en el Código de Conducta para los Estadios. Estas normas prohíben estrictamente que el equipamiento, ropa interior o cualquier parafernalia (como pancartas o banderas) contenga lemas, imágenes o declaraciones de naturaleza política, religiosa, personal o discriminatoria.
¿Cuál ha sido la sanción más severa de la FIFA a un futbolista por cánticos o gestos políticos?
Dentro de los casos similares, la sanción más severa registrada fue para el croata Josip Šimunić en 2013, quien recibió 10 partidos de suspensión. La FIFA tomó esta medida drástica al interpretar que su saludo y cántico, asociado al movimiento extremista ustacha, constituía una manifestación claramente discriminatoria.
¿Existen antecedentes de jugadores sancionados por mensajes políticos en torneos de la FIFA?
Sí. La FIFA ha impuesto sanciones en diferentes competiciones a futbolistas y dirigentes por realizar gestos, exhibir mensajes o expresar manifestaciones consideradas políticas. Entre los casos más conocidos están los de Álvaro Morata y Rodri, Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri, además de dirigentes y federaciones que incumplieron estas normas.

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