Los memes hablaron por toda Colombia tras la derrota de la Selección: “Me mataron, doña Catalina, me mataron”

No hay nada más colombiano que transformar el dolor en risas. Definitivamente “aquí nos tocó aprender a reír pa’ no llorar”. Y después del golpe que significó quedar por fuera del torneo, las redes sociales se llenaron de creatividad para despedir el sueño mundialista. La Selección Colombia quedó eliminada tras caer ante Suiza en la definición por penales. El partido de octavos de final terminó 0-0 después de más de dos horas de sufrimiento colectivo, por lo que el clasificado tuvo que definirse desde penales. Entérese: El sueño mundialista de Colombia se rompió en los penales contra Suiza y el país lloró Durante el tiempo extra, la Tricolor buscó evitar la definición desde los once metros y tuvo sus opciones más claras para romper el empate. Un remate de Jhon Lucumí estuvo cerca de convertirse en gol, mientras otras aproximaciones no lograron superar la resistencia de la defensa europea.

Suiza fue más efectiva y se impuso 4-3 en los penales. Por Colombia anotaron algunos de sus cobradores, pero los errores de Davinson Sánchez y Juan Camilo Hernández “el cucho” terminaron inclinando la balanza. Con ese resultado, el equipo europeo avanzó a los cuartos de final y Colombia cerró su participación en la Copa del Mundo. Pero mientras en la cancha quedaba la frustración por una eliminación dolorosa, en redes sociales los internautas no desaprovecharon la oportunidad de pasar el trago amargo de cara a la derrota desde el humor. Los aficionados colombianos acudieron a los memes para convertir la decepción en carcajadas. Porque, como dice la sabiduría popular, las penas con risa pesan menos. Y aunque el sueño de levantar la Copa terminó los memes se encargaron de ponerle una dosis de humor a una eliminación dolorosa; esta es una recopilación de los mejores:

Los penales volvieron a convertirse en el verdugo de la Selección Colombia. Ocho años después de la eliminación ante Inglaterra en Rusia 2018, la Tricolor volvió a despedirse de un Mundial desde los once metros. En aquella ocasión cayó 4-3 tras los fallos de Mateus Uribe y Carlos Bacca.