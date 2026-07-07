Los memes hablaron por toda Colombia tras la derrota de la Selección: “Me mataron, doña Catalina, me mataron”

No hay nada más colombiano que transformar el dolor en risas. Definitivamente “aquí nos tocó aprender a reír pa’ no llorar”. Y después del golpe que significó quedar por fuera del torneo, las redes sociales se llenaron de creatividad para despedir el sueño mundialista.
La Selección Colombia quedó eliminada tras caer ante Suiza en la definición por penales. El partido de octavos de final terminó 0-0 después de más de dos horas de sufrimiento colectivo, por lo que el clasificado tuvo que definirse desde penales.
Entérese: El sueño mundialista de Colombia se rompió en los penales contra Suiza y el país lloró
Durante el tiempo extra, la Tricolor buscó evitar la definición desde los once metros y tuvo sus opciones más claras para romper el empate. Un remate de Jhon Lucumí estuvo cerca de convertirse en gol, mientras otras aproximaciones no lograron superar la resistencia de la defensa europea.