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¡Sonríe Vozinha!: la madre del arquero de Cabo Verde lo acompañará en el Mundial

La madre del arquero de Cabo Verde, Josimar “Vozinha” Días estará en la Copa del Mundo acompañando a su hijo en el próximo partido ante Uruguay

  • Vozinha, arquero de 40 años, está haciendo historia con Cabo Verde en Norteamérica. FOTO: GETTY
    Vozinha, arquero de 40 años, está haciendo historia con Cabo Verde en Norteamérica. FOTO: GETTY
Agencia AFP
hace 1 hora
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El guardameta de Cabo Verde, Vozinha, héroe del empate sin goles contra España en el Mundial 2026, podrá finalmente ver a su madre entrar en Estados Unidos, después de que las exigencias financieras para obtener un visado se lo impidieran, anunció el miércoles un dirigente demócrata en el Congreso estadounidense.

“Tengo el privilegio de anunciar que la madre de Vozinha podrá obtener un visado a tiempo para asistir al partido del domingo contra Uruguay”, declaró en un comunicado Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes.

El congresista neoyorquino afirmó haber intervenido ante el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para resolver el problema.

Ante España el lunes en la apertura del Grupo H, Vozinha rechazó todos los ataques de la Roja y mantuvo su portería a cero, dando a su país, un archipiélago de unos 500.000 habitantes situado frente a la costa noroeste de África, el primer punto de su historia en una Copa del Mundo.

Elegido mejor jugador del partido y convertido en una de las imágenes de la jornada, Vozinha, de 40 años, terminó llorando tras el silbatazo final, rodeado de sus compañeros.

“Lloré porque crecí con mis abuelos y, lamentablemente, fallecieron hace unos años. Lo hicieron todo por mí y hoy no estaban aquí. Mi madre tampoco pudo venir por el visado”, explicó, precisando que no había “logrado reunir a tiempo el dinero suficiente”.

Estados Unidos impuso importantes restricciones de visado al margen del Mundial de fútbol, especialmente para países africanos, en aplicación de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

Washington exigía en concreto a los nacionales de 50 países en desarrollo, entre ellos Cabo Verde, un depósito de entre 5.000 y 15.000 dólares para obtener un visado, suma reembolsable a su regreso al país.

Este sistema fue flexibilizado un mes antes del inicio de la Copa del Mundo para una parte de los aficionados.

Según Hakeem Jeffries, “los detalles del viaje se están ultimando ahora para que la madre y el hijo se reúnan en Miami”, donde tendrá lugar el segundo partido de Vozinha y de los Tiburones Azules el domingo contra Uruguay, antes de un último encuentro del Grupo H el 27 de junio contra Arabia Saudita.

Lea también: Esta es la curiosa historia de Roberto Lopes, capitán de Cabo Verde en el Mundial 2026 al que reclutaron a través de LinkedIn

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