Con visita a James, Néstor Lorenzo entró en modo decisivo para definir la lista de Colombia al Mundial

El seleccionador argentino trabaja contrarreloj para anunciar la convocatoria definitiva —prevista para finales de mayo—, Lorenzo busca despejar dudas, confirmar rendimientos y tomar decisiones clave de cara al próximo reto internacional. En esa evaluación entran todos los nombres importantes, incluido James Rodríguez, cuyo presente genera atención por su continuidad.

La Federación Colombiana de Fútbol puso en marcha un plan estratégico que marcará el rumbo de la Selección Colombia hacia el Mundial. Bajo la dirección de Néstor Lorenzo, el cuerpo técnico ya recorre distintos países con el objetivo de evaluar de primera mano el presente de sus jugadores, en un momento decisivo antes de definir la lista final.

Según explicó la FCF, esta gira tiene como propósito “evaluar el presente y delinear los pasos a seguir en el futuro cercano de los futbolistas”. Más que una simple observación, se trata de un diagnóstico profundo que permitirá ajustar la base del equipo.

El recorrido ya está en marcha. Lorenzo inició su agenda en Argentina y Brasil, y continuará su ruta por Estados Unidos y Europa, visitando a varios de los jugadores que hacen parte del universo de la Selección. La idea es tener un contacto directo, analizar su estado físico, ritmo competitivo y contexto en sus clubes.

Este movimiento también responde a una preocupación puntual: la falta de continuidad de algunos futbolistas que, pese a su talento, no han tenido la regularidad esperada en sus equipos. Ante ese panorama, no se descartan cambios de última hora en la lista definitiva si el cierre de temporada deja dudas.