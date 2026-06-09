Festival Cordillera 2026 anuncia su cartel: Ricky Martin, Caifanes, Sean Paul y más de 30 artistas en el Parque Simón Bolívar

El Parque Simón Bolívar volverá a convertirse en el gran escenario de la música latinoamericana el 12 y 13 de septiembre de este año. El Festival Cordillera anunció este martes su cartel para una nueva edición que reúne más de treinta artistas bajo el concepto “El Futuro Es Latino”, un homenaje a las aguas del sur y a los caminos milenarios que llevaron instrumentos, bailes y canciones de extremo a extremo del continente.
Las cabezas de cartel vienen de distintos puntos del mapa latinoamericano: desde Puerto Rico llegará Ricky Martin, uno de los artistas más influyentes de la música latina en las últimas tres décadas. Andrés Calamaro regresará con su histórico repertorio de rock en español, y desde México, Caifanes volverá a Bogotá con las canciones que han marcado a generaciones desde finales de los años ochenta.