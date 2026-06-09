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“No aceptarían a un hombre negro como Bond”: Idris Elba revive debate sobre un 007 más progresista

El actor de 53 años ha restado importancia a los rumores que lo vinculan con el papel y asegura que no espera ser tenido en cuenta para interpretar al personaje en una futura cinta.

  • Idris Elba dice que hasta el momento no considera interpretar el papel de James Bond. FOTOS: Tomada de Instagram @idriselba
    Idris Elba dice que hasta el momento no considera interpretar el papel de James Bond. FOTOS: Tomada de Instagram @idriselba
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Elegante, cauteloso, atractivo, romántico, misterioso y un hombre blanco de origen británico. Al menos así se ha visto a James Bond desde su debut en el cine en 1962, cuando fue interpretado por el actor Sean Connery.

La saga creada por Ian Fleming ha sido tan exitosa que hoy se habla de la posibilidad de un agente 007 más progresista o con una agenda “woke”. Para ese papel, uno de los nombres que más ha sonado es el de Idris Elba, un reconocido actor británico que admira la franquicia, pero que no está de acuerdo con convertir a Bond en un hombre “negro” únicamente para complacer a las nuevas audiencias.

Para Elba, el agente 007 debe mantener su esencia, entendiendo que se trata de un personaje ficticio que desde su estreno ha sido interpretado por actores blancos como George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y, más recientemente, Daniel Craig, considerado por muchos como uno de los Bond más recordados.

Elba señaló en una entrevista con la revista GQ que la idea de que él interpretara a Bond tomó fuerza tras la llegada de Barack Obama a la Presidencia de Estados Unidos (2009-2017), aunque afirmó que desde entonces se ha mantenido al margen de todo. “Nunca fue legítimo. Siempre fue solo un rumor”, expresó.

“Siempre he sentido que no es algo realista. James Bond fue escrito como fue escrito por una razón. Pero me halagó. Y también, creo que, en términos realistas, algunos mercados simplemente no lo aceptan. Bond es grande en todo el mundo. Y (el público) no (todos) aceptarán a un hombre negro, un hombre africano, interpretando a Bond. Eso no es lo que les gusta en su cultura. Punto”, dijo a la revista.

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El actor de Molly’s game considera que no es necesario elegir a un actor afrodescendiente para interpretar al icónico personaje, pues existen otras opciones que podrían encajar en el papel como Callum Turner, Henry Cavill o Aaron Taylor-Johnson.

“Bond es tan irreal que un toque de realidad no viene mal, pero no intentemos que sea políticamente correcto. Creo que hay que ser fiel a su esencia: escapismo. No intentes complacer los gustos del mundo. Simplemente sé Bond”, concluyó.

La próxima película del agente 007 ya está en desarrollo con un guion escrito por Steven Knight y la dirección de Denis Villeneuve. Actualmente, los productores buscan completar el reparto y encontrar al actor que sucederá a Daniel Craig, quien se despidió del personaje en 2021 con Sin tiempo para morir.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué dijo Idris Elba sobre la idea de un James Bond negro?
El actor británico afirmó que no cree que el personaje deba transformarse únicamente para responder a tendencias de diversidad o corrección política. Para Elba, James Bond debe conservar la esencia con la que fue creado por Ian Fleming y seguir siendo un personaje de ficción enfocado en el escapismo.
¿Desde cuándo se relaciona a Idris Elba con el papel de James Bond?
Según el propio actor, los rumores sobre su posible llegada a la franquicia tomaron fuerza después de la elección de Barack Obama como presidente de Estados Unidos. Sin embargo, aclaró que nunca existió una propuesta formal y que todo se mantuvo en el terreno de la especulación.
¿Qué se sabe de la próxima película de James Bond?
La nueva entrega de James Bond ya se encuentra en desarrollo. El guion está siendo escrito por Steven Knight y la dirección estará a cargo de Denis Villeneuve. Uno de los principales retos de la producción es definir quién asumirá el papel de 007 en esta nueva etapa de la franquicia.

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