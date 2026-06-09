“No aceptarían a un hombre negro como Bond”: Idris Elba revive debate sobre un 007 más progresista

Elegante, cauteloso, atractivo, romántico, misterioso y un hombre blanco de origen británico. Al menos así se ha visto a James Bond desde su debut en el cine en 1962, cuando fue interpretado por el actor Sean Connery.
La saga creada por Ian Fleming ha sido tan exitosa que hoy se habla de la posibilidad de un agente 007 más progresista o con una agenda “woke”. Para ese papel, uno de los nombres que más ha sonado es el de Idris Elba, un reconocido actor británico que admira la franquicia, pero que no está de acuerdo con convertir a Bond en un hombre “negro” únicamente para complacer a las nuevas audiencias.