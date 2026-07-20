Desórdenes en el desfile del 20 de julio en Bogotá; periodistas denuncian agresiones y falta de protección

El desfile en conmemoración del Día de la Independencia en Bogotá, donde estuvo presente Gustavo Petro, tuvo problemas de logística con la ruptura del esquema de seguridad por parte de algunos asistentes. Periodistas denuncian haber sido agredidos en el lugar.

La conmemoración de los 216 años del Grito de Independencia se realizó por primera vez en el sur de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar. Desde este evento, el presidente saliente habló ante la cúpula militar y los asistentes al desfile.

En medio de esa celebración de la festividad patria, algunos asistentes generaron caos al romper las barreras y el esquema de seguridad, buscando acercarse a la tarima principal.

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El incidente ocurrió al frente del Centro Comercial Gran Plaza El Ensueño, lugar donde partiría el desfile rumbo a la estación de Bomberos de Ciudad Bolívar.