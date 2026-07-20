Instalación del Congreso: este es el horario, la agenda y los candidatos a las presidencias de Senado y Cámara

El nuevo Congreso para el período 2026-2030 se instala este lunes, 20 de julio, coincidiendo con la celebración de 216 años del Grito de Independencia. Esta jornada, que empieza a encaminar la transición del gobierno de Gustavo Petro al de Abelardo de la Espriella, está marcada por las disputas para las presidencias de la Cámara de Representantes y el Senado. Se espera que la jornada inicie a las 3:00 p. m. en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, pues a esta hora están citados los legisladores que fueron elegidos en los comicios del pasado 8 de marzo. Dentro del orden del día está el respectivo llamado a lista de senadores y representantes electos, intervención de la banda sinfónica, el nombramiento de las comisiones protocolarias y la interpretación del Himno Nacional de Colombia. Una vez se cumplan estos puntos del orden del día, comienzan los discursos. El primero en hablar será el presidente saliente del Senado, Lidio García. Luego el saliente presidente de la República, Gustavo Petro, hará la respectiva instalación del período de sesiones ordinarias del nuevo Congreso. Finalizado el discurso y la instalación de sesiones por parte del mandatario saliente, podrán intervenir en un tiempo similar los partidos y movimientos políticos declarados en oposición a Petro. Cabe resaltar que, tras la sesión de este 20 julio de 2026, esas cargas se invierten, ya que la actual oposición con partidos como Cambio Radical, Centro Democrático y Salvación Nacional pasará a ser de la bancada del oficialismo con la entrada de la administración de De la Espriella, mientras que el Pacto Histórico, actual partido oficialista, pasará a ser opositor. Pasadas las intervenciones, habrá la toma de juramentos y la posesión de los nuevos congresistas y se dará inicio a la elección de las mesas directivas del Senado y la Cámara para el primer año legislativo (2026-2027).

Así va la puja por la presidencia del Senado y la Cámara de Representantes

Uno de los puntos principales de la instalación del Congreso es definir los presidentes de las diferentes cámaras. Para el Senado, la puja está dividida y aún no habría un consenso. En esa disputa está el senador Alfredo Deluque, quien llegaría como el favorito del jefe de Estado entrante, Abelardo de la Espriella. Perteneciente al Partido de la U, se ha definido como un “opositor racional” al gobierno saliente de Gustavo Petro y ha sido anteriormente presidente de la Cámara de Representantes. Sin embargo, ha sido objeto de críticas por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático quienes lo han señalado de haber recibido beneficios del gobierno Petro a cambio de votar a favor de varias de sus reformas y de la ley de “paz total”. Lea también | A “voto limpio”, pero con ventaja para Deluque: hoy se define presidente de Senado Justamente para hacerle contrapeso en la primera presidencia del Senado, esa colectividad ha propuesto al senador Honorio Henríquez, quien ha estado en la bancada de oposición en los gobiernos de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro. En palabras del expresidente Uribe, Henríquez es senador “leal, coherente, dedicado y laborioso” que hace oposición con argumentos y respeto, siendo ajeno a la persecución política. Pese a esto, no cuenta con el guiño del mandatario entrante, algo que ha generado tensión interna en la coalición de derecha. Respecto a la Cámara de Representantes, los candidatos oficiales para la presidencia son Nicolás Barguil, representante del departamento de Córdoba por el Partido Conservador, quien es de las caras nuevas en el Congreso y llega respaldado por la estructura de su primo, el excandidato presidencial David Barguil, y el representante por Bogotá del Centro Democrático, Daniel Briceño. Para la presidencia de la Cámara de Representantes parece estar el tema más definido, debido a que el Centro Democrático concentra esfuerzos para la presidencia del Senado y el camino estaría abierto para Barguil, pues un mismo partido no puede quedar con la presidencia de Senado y Cámara en un año legislativo.

¿Cuándo se define si el nuevo Congreso posesionará a De la Espriella en una guarnición militar?

Instalado el nuevo Congreso, se espera la radicación de los proyectos que pasarán a discutirse durante el primer año legislativo. Sobre eso, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha anunciado la radicación masiva de 6 proyectos de ley por instrucción de Gustavo Petro. Asimismo, el Centro Democrático presentará un paquete de 16 proyectos de ley enfocados en reformar los sectores de justicia, salud y seguridad. Daniel Briceño, el congresista que llega como el más votado en los comicios del 8 de marzo, también ha informado que su equipo tiene listos 15 proyectos de ley para ser impulsados desde el primer día de la legislatura.

Sin embargo, el debate que se espera inicialmente es el de la autorización y el traslado de sesiones para la posesión de Abelardo de la Espriella para el 7 de agosto a una guarnición militar del sur del país. La proposición la liderará la representante Carol Borda, de Salvación Nacional, quien preparó un borrador para solicitar el traslado extraordinario y excepcional de la sede del Congreso hacia una instalación militar para dicho acto. Pese a que el presidente saliente, Gustavo Petro ha rechazado formalmente esta posibilidad, la iniciativa se basa en los artículos 140 y 192 de la Constitución y el artículo 33 de la Ley 5 de 1992, que permiten a las cámaras acordar el traslado temporal de su sede. Siga leyendo: Esta es la agenda que impulsarán 17 representantes a la Cámara antioqueños Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas