Después del Mundial de Norteamérica, Colombia mejoró su puesto en el ranking Fifa, ¿de qué quedó?

Terminó el Mundial de Norteamérica y empieza el momento de los balances. Uno de los más importantes es cómo quedó el ranking Fifa después de la primera Copa del Mundo que contó con 48 selecciones y que se disputó, de manera simultánea, en tres países sede. La Selección de España, que terminó campeona del torneo después de vencer a Argentina en la final (1-0), subió al primer puesto del listado que mide el rendimiento de las selecciones nacionales en el mundo. Los ibéricos, que llegaron al torneo en la segunda casilla del listado, detrás de la Argentina de Lionel Messi y compañía, sumó un total de 1995,88 puntos y superó al seleccionado suramericano.

Los argentinos, que son actuales subcampeones mundiales, aparecieron segundos con 1970,37 puntos en la actualización del listado que se hizo este lunes 20 de julio; mientras que la Selección de Francia, que terminó cuarta en Norteamérica 2026 después de perder el duelo por la tercera casilla con Inglaterra el sábado en Miami, se ubica en la tercera casilla.

¿En qué puesto del ranking Fifa se ubica la Selección Colombia?

La Selección Colombia, que llegó al Mundial con el rótulo de candidata a ser protagonista en instancias definitivas; pero terminó siendo eliminada por Suiza en los octavos de final del torneo, subió dos puestos con respecto a la última actualización que se conoció. Sin embargo, no logró meterse en el “top-10” de las mejores selecciones del mundo.

Colombia se ubicaba en el puesto 13 en la última actualización que realizó el ente rector del fútbol antes del inicio de la Copa del Mundo. Gracias a los resultados que obtuvo en el torneo, donde fue primera del Grupo K después de vencer a Uzbekistán y Congo, y haber logrado un empate “agónico” contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, subió a la casilla número 11. El cuadro colombiano, que buscará en 2028 la revancha de la Copa América que perdió en 2024 con Argentina en Miami, suma un total de 1739,89 puntos en el listado y quedó por encima de seleccionados históricos como Alemania, que ahora ocupa el puesto 12 en el listado mundial; así como Croacia, que de momento se ubica en el puesto 13 del nuevo listado.

Suiza, que eliminó a los cafeteros en la Copa del Mundo y puso en aprietos a la Selección de Argentina en cuartos de final, aparecieron en el puesto 14 del ranking de la Fifa, después de haber subido cinco posiciones (antes estaban en el puesto 19).

¿Cómo quedó el top-10 del ranking Fifa?

La Selección de Inglaterra, que terminó en el podio del Mundial por segunda vez en su historia –fue tercera y en 1966 campeona del mundo–, se ubica en la cuarta casilla con 1922,83 puntos: sigue en la misma casilla en la que estaba cuando llegó al campeonato.

Entre tanto Brasil subió una casilla y ahora es quinta, con 1804,92 puntos; mientras que Marruecos, que también se ubicó mejor en el podio, aparece en el sexto puesto con 1803,99 unidades. Entre tanto Portugal perdió dos puestos: pasó de ser quinto a ubicarse en la séptima casilla y Bélgica terminó la copa del mundo en el octavo puesto del ranking con 1778,36.

Los Países Bajos bajaron una casilla y ahora son novenos, con 1775,54 unidades; mientras que el seleccionado mexicano, que fue anfitrión y llegó hasta octavos de final, subió al décimo puesto, consolidándose como una de las grandes sorpresas del Mundial. El equipo manito ascendió cuatro escaños en el listado. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .