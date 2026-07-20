“Es una orden: se debe hacer todo lo necesario para materializar el Toyo”: De la Espriella

En la celebración del Día de Independencia, evento realizado este lunes en el Túnel del Toyo (Occidente de Antioquia), el presidente electo, Abelardo De la Espriella, dio la primera orden a su futura ministra de Transporte, Elsa Noguera: “es una instrucción que debe cumplirse en el término de la distancia: los contratistas deben hacer lo que sea necesario para materializar este sueño del pueblo antioqueño (en referencia al Toyo). Es una orden”. Y añadió: “Prioridad en el gobierno del Tigre para esta tierra de patriotas, Antioquia tiene presidente con el Tigre”.

Fue el epílogo de un discurso cargado de contundencia política y respaldo directo al departamento. Al destacar el carácter de la región frente a las recientes tensiones institucionales, el mandatario afirmó que “Antioquia resistió y Colombia se salvó, un pueblo que en momentos decisivos supo defender sus valores, ha sido siempre un baluarte de la colombianidad”. Agregó que “cuando las regiones se mantienen firmes en sus principios la Nación se fortalece”. En ese mismo sentido, elogió la resiliencia paisa al señalar que “Antioquia permanece como una roca con su vocación de trabajo, con su cultura de gestión, con esa terquedad paisa que convierte cada obstáculo en un peldaño más hacia la meta”, para luego sentenciar que “Antioquia puede sola cuando tiene que hacerlo, cuando el Gobierno Nacional le da la espalda; Antioquia tiene vida propia, Antioquia es el alma de Colombia”.

Antioquia conmemoró la Independencia de Colombia este 20 de julio de 2026 desde la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo - Túnel del Toyo, en el municipio de Cañasgordas. La ceremonia estuvo encabezada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; el presidente electo, Abelardo De La Espriella; y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. El evento rindió un homenaje central a la Fuerza Pública, guardando un minuto de silencio por los 73 uniformados asesinados en el departamento desde 2024 y reconociendo la labor del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional. Durante los discursos, el gobernador Rendón instó a cuidar la democracia y el orden constitucional. La jornada patria estuvo amenizada en el interior del túnel por los artistas Paola Jara y Jorge Villamizar, acompañados por la Orquesta Departamental de Antioquia. Asimismo, el acto incluyó reconocimientos simbólicos a la memoria del empresario Gonzalo Mejía Trujillo por su visión pionera del proyecto y un homenaje a la ciudadanía mediante la develación de una placa en agradecimiento a los aportantes de la iniciativa “la vaca por las vías”, los cuales permitieron financiar la galería de rescate del Túnel del Toyo.

“Volverán las fumigaciones y los bombardeos”

En el ámbito de la seguridad y la descentralización, De La Espriella marcó una ruptura drástica con la administración saliente al advertir con firmeza: “Volverán las fumigaciones y los bombardeos: a los delincuentes, mano implacable”. Asimismo, reafirmó su compromiso de cercanía con las regiones y su afinidad con el pueblo antioqueño al proclamar que “Antioquia ya no está sola, se acabó la horrible noche; cuenten con el Tigre para darle la mano a Antioquia en todo lo que necesiten”. El jefe de Estado concluyó su intervención ratificando el sello de su mandato al expresar: “Soy un tipo de pueblo, voy a gobernar desde los territorios. Los antioqueños somos tan berracos que nacemos donde nos da la gana”.