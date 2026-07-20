Tribunal de Estados Unidos condenó a cadena perpetua a ‘El Mayo Zambada’

Un tribunal federal de Estados Unidos condenó este lunes al narcotraficante Ismael ‘El Mayo Zambada’, quien fue líder del Cártel de Sinaloa, a cadena perpetua tras declararse culpable el año pasado por cargos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado como parte de un acuerdo para evitar la pena de muerte.
“Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando a comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando el asesinato de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra de forma definitiva”, ha declarado el fiscal para el distrito este de Nueva York, Joseph Nocella.