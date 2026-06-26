Lío en Uruguay a horas del partido contra España: Bielsa contra Valverde y más jugadores

La Selección de Uruguay llega al partido con España con la soga al cuello, no solo desde lo deportivo, también desde lo grupal. Según el programa radial Las Voces del Deporte del medio El Espectador, en el país del sur del continente, la charrúa atraviesa por un momento de tensión en la previa del partido más importante de los últimos años para ellos.
Según la información brindada en el programa anteriormente mencionado, el pasado jueves 25 de enero, cuatro referentes del plantel pidieron una reunión privada con el director técnico argentino al servicio de Uruguay, Marcelo “El Loco” Bielsa. Los futbolistas que tomaron la iniciativa eran Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Sergio Rochet y Manuel Ugarte.