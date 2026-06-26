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Lío en Uruguay a horas del partido contra España: Bielsa contra Valverde y más jugadores

La Selección de Uruguay vive horas tensionantes en su camerino tras una charla de cuatro referentes del plantel encabezados por Federico Valverde con el director técnico argentino, Marcelo Bielsa

  • Marcelo Bielsa y Federico Valverde. FOTOS: X Uruguay
    Marcelo Bielsa y Federico Valverde. FOTOS: X Uruguay
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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La Selección de Uruguay llega al partido con España con la soga al cuello, no solo desde lo deportivo, también desde lo grupal. Según el programa radial Las Voces del Deporte del medio El Espectador, en el país del sur del continente, la charrúa atraviesa por un momento de tensión en la previa del partido más importante de los últimos años para ellos.

Según la información brindada en el programa anteriormente mencionado, el pasado jueves 25 de enero, cuatro referentes del plantel pidieron una reunión privada con el director técnico argentino al servicio de Uruguay, Marcelo “El Loco” Bielsa. Los futbolistas que tomaron la iniciativa eran Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Sergio Rochet y Manuel Ugarte.

Los tres volantes y el arquero le manifestaron a Bielsa que no están contentos con la metodología de trabajo, argumentando que “es demasiado exhausto el tiempo de entrenamiento y eso generó lesiones en algunos jugadores”, dejando claro que la temporada con sus clubes fue demasiado exigente y no aguantan más el ritmo de la concentración al mando del argentino.

También plantearon alternativas de juego y un plan distinto al del entrenador para el partido decisivo ante España de este viernes 26 de junio en Guadalajara. “Queremos jugar con un bloque bajo y atacar de contragolpe”, es lo que pidieron los cuatro líderes charrúas encabezados por el capitán Federico Valverde, quien este año tuvo altercados con compañeros y cuerpo técnico en el Real Madrid.

La respuesta de Bielsa

Tras escuchar las peticiones de sus convocados, Marcelo Bielsa, fiel a su estilo, citó a todo el plantel para hablar durante casi 50 minutos. En esa charla, “El Loco” dejó claro que sabía muy bien que hay jugadores insatisfechos con él en la convocatoria y que incluso lo intentaron sacar en anteriores ocasiones, lo que habla de una ruptura del “Chelo” con sus subordinados.

“Ustedes ya me quisieron sacar cuando fue lo de Luis Suárez. Cuando pasó lo de Nahitan Nández también estuvieron reunidos y me quisieron sacar. Yo le he armado la carrera a algunos jugadores acá en la Selección, como Cáceres y Maxi Araujo”, les habría dicho Bielsa a sus jugadores, con la mirada clavada en el piso.

“Yo reconozco que he traído jugadores lesionados aquí al Mundial, pero esos jugadores han sido fieles a mí. Por eso los traje al campeonato del mundo”, es otra de las frases que soltó el técnico al plantel, admitiendo un error claro por su parte: jugadores que no están en condiciones van.

La cereza del pastel de esta tragicomedia la pusieron los mismos futbolistas, ya que algunos abandonaron el lugar donde estaban reunidos escuchando al DT antes de que este terminara de hablar. José María Giménez, según la información, era el único que intentaba mantener el orden al decirles a sus compañeros “está hablando el técnico, muchachos, no se vayan”, sin embargo, sus palabras fueron en vano en casos puntuales.

Este viernes 26 de junio, la charrúa, en medio de la polémica, enfrenta a España a las 7:00 p.m., hora de Colombia, en el Estadio Guadalajara (Akron). El partido será televisado por Caracol TV, RCN TV, DirecTV y Disney+.

Lea también: Paraguay firmó el empate sin goles ante Australia y espera clasificarse a 16avos como mejor tercero del grupo D

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