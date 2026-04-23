Lamine Yamal entra en la enfermería del Mundial: estas son las estrellas en duda y las bajas confirmadas

La cuenta regresiva para el Mundial ya está en marcha, pero el camino hacia la cita más importante del fútbol está marcado por una preocupación creciente: las lesiones. En las últimas semanas, el aumento de bajas y dudas entre futbolistas clave ha encendido las alarmas en clubes y selecciones, en un contexto donde la exigencia física de la temporada está pasando una factura cada vez más evidente. El caso más reciente ha sido el de figuras como Lamine Yamal y Estevão, dos de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol mundial, quienes han sufrido problemas físicos que ponen en duda su llegada en óptimas condiciones al Mundial. Ambos jugadores arrastran molestias derivadas de la carga de partidos y la intensidad competitiva, lo que obliga a sus selecciones a manejar con cautela su evolución en las próximas semanas. A esta lista se suma Serge Gnabry, quien ya tiene confirmada su ausencia en el torneo con Alemania tras una lesión muscular que lo deja sin opciones de representar a su país.

El problema no es aislado. La acumulación de minutos, el calendario saturado y la falta de descanso real han provocado un aumento significativo de lesiones graves. Un ejemplo claro es el de Hugo Ekitiké, delantero de la selección francesa, quien sufrió una rotura del tendón de Aquiles en un partido de alta exigencia con el PSG. Este tipo de lesiones, cada vez más frecuentes, han obligado a varios futbolistas a pasar por quirófano y encarar largos periodos de recuperación que los dejan fuera del Mundial. En la misma línea, jugadores como Juan Foyth con Argentina, Luís Malagón con México, Cameron Carter-Vickers con Estados Unidos o Sebastian Lundgren con Suecia también han quedado descartados por distintos problemas físicos. Las lesiones de este tipo, especialmente las que afectan al tendón de Aquiles, son consideradas de las más complejas en el fútbol actual por su impacto en la recuperación y el rendimiento posterior. Sin embargo, no solo las lesiones graves han generado preocupación. La carga de partidos ha incrementado notablemente los problemas musculares y articulares, afectando incluso a jugadores de primer nivel que siguen en duda para la competición. Casos como los de Lamine Yamal o Estevão reflejan el desgaste de una temporada exigente, donde la acumulación de esfuerzos pone en riesgo su participación mundialista o, al menos, su rendimiento óptimo. También existen situaciones críticas en jugadores como Éder Militão o Arda Güler, quienes han sufrido lesiones importantes en sus clubes y cuya evolución será determinante para saber si llegan a tiempo a la cita mundialista. En el caso de Lamine Yamal, su juventud y carga de minutos generan preocupación adicional en el cuerpo técnico de España.

En otras selecciones, la situación no es más alentadora. Jugadores como Mikel Merino con España, Gvardiol con Croacia, Wataru Endo con Japón, Romelu Lukaku con Bélgica o Matthijs de Ligt con Países Bajos atraviesan procesos de recuperación que podrían comprometer su participación en el torneo. La lista de futbolistas en duda crece a medida que avanza la temporada, lo que ha encendido las alertas en los cuerpos médicos de las selecciones. Incluso los porteros no han escapado a esta problemática. Casos como los de Alisson Becker con Brasil o Marc-André ter Stegen con Alemania reflejan la magnitud del problema, con ambos trabajando contrarreloj para llegar en condiciones al Mundial tras diferentes molestias físicas. A este panorama se suma un factor determinante: la alta intensidad de los calendarios modernos. La reducción de tiempos de descanso, la acumulación de partidos en ligas, copas nacionales y competiciones internacionales, así como la exigencia de los entrenamientos, han generado un desgaste físico sin precedentes. En este contexto, el cuerpo del futbolista está sometido a un estrés constante que incrementa el riesgo de lesiones musculares, articulares y óseas.