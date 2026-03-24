La otra Selección Colombia: estas figuras del torneo local podrían conformar otra Tricolor

Aunque en las convocatorias de Néstor Lorenzo suelen predominar los jugadores del exterior, el fútbol colombiano sigue ofreciendo talento suficiente como para armar una nómina competitiva de la Selección Colombia basada únicamente en la Liga local.
El buen momento de varios futbolistas ha abierto el debate sobre quiénes podrían ganarse una oportunidad vistiendo la camiseta tricolor.
En la portería, el nombre que más se destaca es el de Andrés Mosquera Marmolejo, guardameta de Independiente Santa Fe, quien ha mostrado regularidad y solidez en los últimos meses, consolidándose como una opción confiable bajo los tres palos.