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La otra Selección Colombia: estas figuras del torneo local podrían conformar otra Tricolor

Mientras el exterior domina las listas de Néstor Lorenzo, en el torneo local hay nombres que piden una oportunidad y podrían armar un equipo competitivo.

  • Andrés Mosquera Marmolejo es uno de los porteros con mejor nivel del fútbol colombiano. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    Andrés Mosquera Marmolejo es uno de los porteros con mejor nivel del fútbol colombiano. FOTO: Juan Antonio Sánchez
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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Aunque en las convocatorias de Néstor Lorenzo suelen predominar los jugadores del exterior, el fútbol colombiano sigue ofreciendo talento suficiente como para armar una nómina competitiva de la Selección Colombia basada únicamente en la Liga local.

El buen momento de varios futbolistas ha abierto el debate sobre quiénes podrían ganarse una oportunidad vistiendo la camiseta tricolor.

En la portería, el nombre que más se destaca es el de Andrés Mosquera Marmolejo, guardameta de Independiente Santa Fe, quien ha mostrado regularidad y solidez en los últimos meses, consolidándose como una opción confiable bajo los tres palos.

Defensa con experiencia y presente

La línea defensiva también tendría una base sólida. En el lateral derecho aparece Mateo Puerta, quien ya venía destacándose desde su paso por Águilas Doradas.

Como centrales, dos nombres de peso: William Tesillo y Andrés Llinás, combinación de experiencia y presente. Por el costado izquierdo, Junior Hernández, del Deportes Tolima, completa una zaga equilibrada.

Un mediocampo con talento creativo

En la primera línea del mediocampo, Jorman Campuzano se perfila como el hombre de contención, respaldado por su rendimiento sostenido en el tiempo.

Más adelante, la creatividad y generación de juego recaería en Yeison Guzmán y Juan Manuel Rengifo, dos futbolistas con capacidad para desequilibrar y aportar en el último tercio.

Ataque con experiencia y gol

En la delantera, la experiencia no sería un problema, sino una fortaleza. Dayro Moreno, Alfredo Morelos y Hugo Rodallega conformarían un tridente ofensivo con amplio recorrido y un olfato goleador que sigue vigente, pese al paso de los años en algunos de ellos.

Este once es apenas una muestra del talento disponible en la Liga BetPlay. Existen otros jugadores que también vienen destacándose y que podrían entrar en consideración para futuras convocatorias.

El debate queda abierto: ¿debería la Selección Colombia mirar más hacia el torneo local? Lo cierto es que el nivel de varios futbolistas pide pista y demuestra que en casa también hay argumentos para competir.

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