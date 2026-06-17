Jhon Arias instaló pantallas gigantes en la zona más vulnerable de Quibdó para ver partidos de Colombia en el Mundial

Cuando el sol empieza a caer sobre Quibdó, muchas calles cambian de ritmo.
Los comerciantes bajan las rejas más temprano de lo que quisieran. Las madres llaman a sus hijos para que entren a las casas. Los vecinos miran de reojo hacia las esquinas. En algunos barrios del norte de la ciudad, donde las bandas armadas disputan el control de cuadras enteras, la noche suele significar prudencia.
Por eso tiene algo de extraordinario que, en medio de esa realidad, cientos de personas estén preparándose para reunirse frente a dos pantallas gigantes instaladas por uno de los hijos más ilustres de la ciudad.
Este miércoles, mientras la Selección Colombia debuta en el Mundial de Norteamérica 2026 (Estadio Azteca de Ciudad de México a las 9 de la noche), Jhon Arias estará sobre el césped representando al país en el torneo más importante del fútbol.
Al mismo tiempo, a más de tres mil kilómetros de distancia, en su tierra natal, decenas de niños y jóvenes verán ese partido gracias a una iniciativa financiada por él mismo. También lo podrán hacer cuando la Tricolor enfrente, también en fase de grupos, el martes 23 de junio a las 9:00 p.m. a República del Congo, y el sábado 27 a la Portugal de Cristiano a las 6:30 p.m.