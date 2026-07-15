La dura crítica del entrenador paisa Nelson Gallego a la Selección: “Colombia necesita un técnico moderno”

Aunque el Mundial 2026 está llegando a su final, los análisis y reflexiones sobre la actuación de la Selección Colombia, que avanzó hasta octavos de final, continúan. El fútbol no da treguas y vienen decisiones clave de cara al futuro, entre ellas la definición del cuerpo técnico.
El reconocido entrenador y formador antioqueño Nelson Gallego analizó con EL COLOMBIANO la participación de la Tricolor por séptima vez en una Copa Mundo tras la eliminación frente al seleccionado de Suiza.
Con su habitual claridad y sin filtros, Gallego criticó el manejo físico de Luis Díaz, cuestionó la falta de variantes tácticas por parte de Néstor Lorenzo y planteó una reestructuración profunda en el banquillo nacional de cara a los procesos de la Copa América 2028 y el Mundial 2030.
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