Valentina Rico, la artista paisa que sobrevivió a dos ACV, escribe para grandes artistas y acaba de lanzar un disco

La cantautora paisa Valentina Rico se preguntó, antes de hacer este nuevo disco, cómo sonarían esas canciones ideales para oír mientras se disfruta de un atardecer.
Quería hacer un segundo disco, luego de haber tenido dos episodios de accidente cerebrovascular (ACV). El resultado fue Florida Sunset, un álbum escrito en la piscina de su casa, entre amigos, atardeceres y recuerdos.
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“Mi primer álbum fue como un diario de lo que me iba pasando, sobre todo en lo desafortunado del amor. Para este segundo disco se me ocurrió empezar a contar las historias de mis amores de verano, quería algo muy de vacaciones y ahí nació Florida Sunset y a partir de ese concepto creamos las canciones, en la piscina de mi casa, con mis amigos y muy orgánicamente”.
Pero antes de hablar del disco, conozcamos la historia de Valentina.