Estos son los equipos ya clasificados a los 16avos de final del Mundial

El Mundial 2026 repartirá este sábado los últimos boletos a 16avos de final, en una última jornada de la fase de grupos en la que Lionel Messi descansará y no jugará, al menos de principio, en el intrascendente Argentina-Jordania.
Con la Albiceleste ya clasificada como primera de grupo y la sorprendente Cabo Verde como primer rival en los cruces, el seleccionador argentino Lionel Scaloni adelantó en la previa que el 10 comenzará en el banquillo.
“Leo va a ir al banco”, anunció el timonel sobre su capitán, con 39 años recién cumplidos, que será uno de los numerosos cambios que introduzca la campeona del mundo en su once titular contra los jordanos.
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Scaloni reveló que Messi no jugaba ante la pregunta del legendario periodista Enrique Macaya Márquez, de 91 años y cubriendo su 18.º Mundial.
“Los chicos que van a jugar lo merecen, forman parte de la convocatoria y de un proceso. Se abre un panorama para saber en qué condiciones están y si se puede contar con ellos, yo estoy convencido que sí”, justificó.