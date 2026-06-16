Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¡Más de un millón de hinchas asistieron a los primeros partidos del Mundial! Presidente de la FIFA agradeció el acompañamiento

La suma total de entradas a los partidos que se han disputado en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya supera el millón de personas. Gianni Infantino, presidente de FIFA, agradeció por ello.

  • El partido inaugural entre México y Sudáfrica reunió a 80.824 espectadores en el Estadio Azteca. FOTO: XINHUA
    El partido inaugural entre México y Sudáfrica reunió a 80.824 espectadores en el Estadio Azteca. FOTO: XINHUA
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
bookmark

“¡Wow, 1 millón de aficionados en los estadios!”, celebró este martes el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al agradecer “a todos” los “hinchas que han llenado” los recintos del Mundial de Norteamérica 2026 tras apenas cinco días de competición.

“Han dado vida a la Copa Mundial de la FIFA más inclusiva”, agregó Infantino en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía en la que aparece sonriente junto al poseedor de la entrada número un millón.

Puede leer: Néstor Lorenzo pide cabeza fría antes del debut: “Los mundiales nos están demostrando que no hay equipos pequeños”

Dieciséis partidos, de los 104 previstos hasta el 19 de julio, ya se han disputado en Estados Unidos, México y Canadá desde el inicio del Mundial 2026 el pasado jueves.

La antesala del torneo estuvo marcada por críticas al elevado precio de las entradas para esta competición, la primera que se disputa en tres países y con 48 selecciones participantes, frente a las 32 de las ediciones anteriores.

Sorprendente apoyo en Estados Unidos y Canadá

Una de las dudas que tenían los fanáticos, periodistas y demás personas que siguen el fútbol era saber si en Estados Unidos y Canadá se iba a vivir una fiesta parecida a la de México, la cual, al ser este un país futbolero, estaba asegurada. Sorprendentemente, la aceptación del torneo en los recintos estadounidenses y canadienses ha sido la mejor; estadios llenos a más no poder y una exhibición de la Selección de Estados Unidos 4-1 sobre Paraguay el pasado viernes 12 de junio han despertado el interés de los “gringos”.

Le recomendamos: En vivo | Argentina busca volver a ganar en un debut mundialista, después de 12 años, enfrentando a Argelia

67.500 personas presenciaron el partido entre Suiza y Catar que se jugó en San Francisco, California. La casa de los 49ers de la NFL fue la primera gran sorpresa. El partido que se jugó el pasado sábado 13 de junio tuvo más del doble del público esperado. Ese mismo día por la noche, se enfrentaron Haití y Escocia, otro partido de segundo nivel del Mundial que se llenó hasta las últimas tribunas.

Cabe destacar que los más de 60.000 espectadores del partido de Escocia eran, en su mayoría, simpatizantes del cuadro británico. Al jugarse en Massachusetts, la gran colonia escocesa que allí habita abarrotó el recinto. Y así se llenaron casi todas las canchas durante el primer fin de semana de fútbol mundial. Todo indica que la fiebre mundialista se quedó con Norteamérica.

Lea también: Aún faltan 4 grupos y 16 equipos por debutar en el Mundial: ¿cómo y cuándo ver los partidos?

Preguntas y respuestas

¿Cuántos aficionados han asistido al Mundial 2026?
Según la FIFA, el torneo ya superó el millón de espectadores en los estadios durante los primeros cinco días de competencia.
¿Qué dijo Gianni Infantino sobre el Mundial 2026?
El presidente de la FIFA celebró la asistencia masiva y afirmó que esta es “la Copa Mundial más inclusiva” de la historia.
¿En qué países se juega el Mundial 2026?
El torneo se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, siendo la primera edición organizada en tres países.
¿Cuándo termina el Mundial de Norteamérica 2026?
El torneo, que cuenta por primera vez en la historia con 48 selecciones participantes y un calendario expandido de 104 partidos, finalizará el próximo domingo 19 de julio de 2026.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Fifa
Mundiales de fútbol
Mundial México, Estados Unidos y Canadá
Mundial 2026
Copa del mundo
Copa Mundial de la FIFA 2026
Norteamérica
Gianni Infantino
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos