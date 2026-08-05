La historia de los 99 excombatientes de la única disidencia que dejó las armas en la paz total de Petro

En una finca ubicada en zona rural de La Hormiga, municipio de Valle del Guamuez, en Putumayo, permanecen concentrados 99 excombatientes de los Comandos de la Frontera, una estructura armada integrada por antiguos miembros de las FARC que decidió acogerse al proceso de paz impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro.
El grupo entregó las armas el pasado 19 de junio y comenzó un proceso de tránsito hacia la vida civil en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT), donde espera que el Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, mantenga las garantías ofrecidas para culminar su reincorporación. La permanencia del lugar, la continuidad de los apoyos económicos, la suspensión de las órdenes de captura y el desarrollo del proceso son hoy las principales preocupaciones de quienes dejaron atrás los fusiles.
Entérese: Mancuso no seguirá como gestor de paz tras la suspensión de la resolución que lo nombró