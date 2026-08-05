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Alejandro Posada reivindica el legado de Leonard Bernstein en un concierto de Feria de Flores

Durante la temporada de Feria de Flores, el maestro Posada dirigirá a la Sinfónica de Eafit en un concierto que incluye piezas del mítico compositor estadounidense. Hablamos con él.

  • Alejandro Posada es el director artístico de la Orquesta Sinfónica Eafit y fundador de IberAcademy, Foto: Cortesía.
    Alejandro Posada es el director artístico de la Orquesta Sinfónica Eafit y fundador de IberAcademy, Foto: Cortesía.
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

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hace 2 horas
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El maestro Alejandro Posada, director artístico de la Orquesta Sinfónica Eafit y fundador de IberAcademy, recuerda la impresión que tuvo al asistir a uno de los ensayos de Leonard Bernstein con la Filarmónica de Viena. Dice que entonces, a mediados de los ochenta, le asombró la capacidad del compositor y director estadounidense para corregir aspectos técnicos de los músicos. Sin embargo, ahora, cuando es el maestro de varios de los directores colombianos con puestos en orquestas nacionales y extranjeras, hace énfasis en otro aspecto del trabajo de Bernstein.

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–¿Sabes? Apenas ahora entiendo realmente que la grandeza de esa gente está en la capacidad de sacarles a los músicos lo que tienen dentro. La capacidad de que ellos sean los que saquen las cosas que hay en la partitura, que ellos sean los que suenen, que pasen por encima de todo lo que les está pasando y hagan lo que tienen que hacer.

El maestro repasa estos recuerdos porque prepara el repertorio que la orquesta tocará el jueves 6 de agosto a las siete de la noche en el Auditorio Fundadores, durante el X concierto de la temporada 2026. Las obras del programa son Candide: Obertura, de Leonard Bernstein; West Side Story: Danzas sinfónicas, de Bernstein; Santa Cruz de Pacairigua, de Evencio Castellanos; Danzón No. 2, de Arturo Márquez, y Kalamary: Paráfrasis sinfónica sobre temas de Lucho Bermúdez, de Alejandro “Alex” Tova.

Nacido en Massachusetts y muerto en Nueva York, Bernstein es una celebridad de la música sinfónica del siglo XX. Dentro del circuito musical, su prestigio descansa en sus composiciones para On the Waterfront, la película de Elia Kazán que le dio fama mundial a Marlon Brando; el musical West Side Story y la opereta Candide. Además de sus años frente a la Filarmónica de Nueva York, fue uno de los difusores de las obras de George Gershwin y de Gustav Mahler.

De hecho, los ensayos a los que asistió el maestro fueron aquellos en los que Bernstein preparaba en Viena las sinfonías de Mahler.

–Fue Bernstein quien le enseñó a la Filarmónica de Viena a tocar a Mahler.

–¿Por qué los vieneses no sabían tocar a Mahler?

–Malher fue un músico muy importante en Viena, tuvo los mejores puestos, pero fue muy criticado, poco entendido. Él tampoco ayudaba. Era una persona difícil. Su música y la de Bruckner fueron abandonadas con las muertes de ellos. Tuvo que llegar Bernstein a hacer que la Filármonica de Viena quisiera tocar otra vez a Mahler.

A pesar de esto, el público general recuerda a Bernstein por Maestro, la película dirigida y protagonizada por Bradley Cooper, en la que se presta más atención a la bisexualidad del artista que a sus composiciones, su virtuosismo en el piano, sus campañas pedagógicas y sus conciertos con repertorios de primer nivel.

–Me da pesar que la película la hayan dirigido a esos temas que venden y no a los aportes de Bernstein a la historia de la música.

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El maestro cree que las composiciones de Bernstein, Gershwin y Aaron Copland hicieron que la música sinfónica se inspirara de nuevo en las emociones y las situaciones luego de estar una temporada interesada en los métodos de composición de la segunda escuela de Viena, entre ellos el dodecafonismo (un sistema musical atonal que no repite una nota antes de que suenen las otras once). Para él, la música de ellos –la escuela gringa– es muy visual. Casi que la gente “ve” durante el concierto las acciones. Allí hay porrazos, silbatos de policías y gritos de mambo. En cierto sentido, es una música divertida, festiva.

En esta temporada, el maestro ha dirigido en Eafit El Réquiem, de Mozart, La quinta sinfonía, de Beethoven. Esos compositores “afinan” la parte técnica de los músicos mientras el repertorio del 6 de agosto los divierte. Además, las composiciones de Bernstein le dan protagonismo a las trompetas y las percusiones, instrumentos que no siempre brillan en otras presentaciones.

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Preguntas y respuestas

¿Por qué Leonard Bernstein es una figura clave en la historia de la música sinfónica?
Según la información de la noticia, Bernstein fue reconocido por sus composiciones, su trayectoria como director de la Filarmónica de Nueva York y por impulsar la interpretación de compositores como George Gershwin y Gustav Mahler, además de obras como West Side Story y Candide.
¿Por qué la música de Bernstein resulta diferente a otros repertorios sinfónicos?
De acuerdo con Alejandro Posada, las obras de Bernstein tienen un carácter muy visual y narrativo, con efectos sonoros y ritmos que evocan escenas, emociones y acciones, lo que las hace especialmente dinámicas y accesibles para el público.
¿Qué relación tuvo Leonard Bernstein con Gustav Mahler y la Filarmónica de Viena?
Según Alejandro Posada, Bernstein fue determinante para que la Filarmónica de Viena retomara e impulsara la interpretación de las sinfonías de Mahler, cuyas obras habían perdido presencia en el repertorio tras la muerte del compositor.

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