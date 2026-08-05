Alejandro Posada reivindica el legado de Leonard Bernstein en un concierto de Feria de Flores

El maestro Alejandro Posada, director artístico de la Orquesta Sinfónica Eafit y fundador de IberAcademy, recuerda la impresión que tuvo al asistir a uno de los ensayos de Leonard Bernstein con la Filarmónica de Viena. Dice que entonces, a mediados de los ochenta, le asombró la capacidad del compositor y director estadounidense para corregir aspectos técnicos de los músicos. Sin embargo, ahora, cuando es el maestro de varios de los directores colombianos con puestos en orquestas nacionales y extranjeras, hace énfasis en otro aspecto del trabajo de Bernstein.

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–¿Sabes? Apenas ahora entiendo realmente que la grandeza de esa gente está en la capacidad de sacarles a los músicos lo que tienen dentro. La capacidad de que ellos sean los que saquen las cosas que hay en la partitura, que ellos sean los que suenen, que pasen por encima de todo lo que les está pasando y hagan lo que tienen que hacer.

El maestro repasa estos recuerdos porque prepara el repertorio que la orquesta tocará el jueves 6 de agosto a las siete de la noche en el Auditorio Fundadores, durante el X concierto de la temporada 2026. Las obras del programa son Candide: Obertura, de Leonard Bernstein; West Side Story: Danzas sinfónicas, de Bernstein; Santa Cruz de Pacairigua, de Evencio Castellanos; Danzón No. 2, de Arturo Márquez, y Kalamary: Paráfrasis sinfónica sobre temas de Lucho Bermúdez, de Alejandro “Alex” Tova.

Nacido en Massachusetts y muerto en Nueva York, Bernstein es una celebridad de la música sinfónica del siglo XX. Dentro del circuito musical, su prestigio descansa en sus composiciones para On the Waterfront, la película de Elia Kazán que le dio fama mundial a Marlon Brando; el musical West Side Story y la opereta Candide. Además de sus años frente a la Filarmónica de Nueva York, fue uno de los difusores de las obras de George Gershwin y de Gustav Mahler.

De hecho, los ensayos a los que asistió el maestro fueron aquellos en los que Bernstein preparaba en Viena las sinfonías de Mahler.