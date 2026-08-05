Gremios de Antioquia piden al Gobierno que ampliación del Aeropuerto José María Córdova sea Proyecto de Interés Nacional Estratégico

No cayó nada bien en diferentes organizaciones gremiales de Medellín y Antioquia la omisión, por parte del Gobierno Nacional, en el Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) del proyecto de ampliación del Aeropuerto José María Córdova, en su terminal y segunda pista.
La voz crítica ante la exclusión de las obras en el aeropuerto, el segundo más importante del país, la asumieron Proantioquia, la Cámara de Comercio de Medellín, la Cámara Colombiana de Infraestructura y la Veeduría Técnica del terminal, a través de la iniciativa Región Aeroportuaria.