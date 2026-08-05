Gremios de Antioquia piden al Gobierno que ampliación del Aeropuerto José María Córdova sea Proyecto de Interés Nacional Estratégico

La voz crítica ante la exclusión de las obras en el aeropuerto, el segundo más importante del país, la asumieron Proantioquia, la Cámara de Comercio de Medellín, la Cámara Colombiana de Infraestructura y la Veeduría Técnica del terminal, a través de la iniciativa Región Aeroportuaria.

No cayó nada bien en diferentes organizaciones gremiales de Medellín y Antioquia la omisión, por parte del Gobierno Nacional, en el Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) del proyecto de ampliación del Aeropuerto José María Córdova, en su terminal y segunda pista.

Las organizaciones gremiales de Antioquia, que integran el Consejo Motor de la Región Aeroportuaria, expresaron una postura crítica frente a la política pública nacional sobre infraestructura aérea, argumentando que el Conpes actual excluye, erróneamente, a los aeropuertos concesionados, como el José María Córdova.

“Su enfoque se limita únicamente a los aeropuertos bajo administración directa de la Aerocivil. Esta delimitación deja por fuera a terminales con alta capacidad de crecimiento autónomo mediante esquemas de concesión o alianzas público-privadas (APP), como es el caso del Aeropuerto José María Córdova, las cuales pueden expandirse sin necesidad de comprometer recursos de la Nación”, expusieron las organizaciones.

Según Alejandro De Bedout, presidente del Concejo de Medellín, la exclusión del proyecto en el Conpes implica que no se garantizarán recursos estatales para ampliar su capacidad y atender el crecimiento de la demanda.

Es por eso que, las organizaciones gremiales de Antioquia solicitaron al nuevo Gobierno Nacional, en una reunión sostenida con la ministra designada de Transporte, Elsa Noguera, que la expansión de dicha terminal sea catalogada como un Proyecto de Interés Nacional Estratégico (PINE) para asegurar su desarrollo.

“Esto permitiría dinamizar su ejecución y facilitar el acompañamiento institucional que requiere una obra de esta magnitud e impacto para el país y la región”, agregaron.

La proyección de inversión total estimada en las obras del aeropuerto es cercana a los 22,5 billones de pesos.

Ante esta cifra elevada, el colectivo pidió una revisión técnica independiente a través de una auditoría externa que analice detalladamente el Plan Maestro.

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Así mismo, planteó estructurar la construcción por hitos, de manera que cada etapa cuente con un sustento y cierre financiero propio para evitar comprometer recursos públicos que no estén garantizados.

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El Consejo Motor reafirmó su propósito de seguir sirviendo como un puente técnico entre el Gobierno Nacional y los territorios, buscando que el desarrollo de la infraestructura responda a una planeación fiscalmente responsable y con visión de largo plazo.