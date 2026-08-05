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¿Día Distrital de Oración? El proyecto por el que ateos planean demandar al alcalde Galán en Bogotá

En el Concejo de Bogotá se aprobó la implementación del Día Distrital de Oración y ahora solo le falta ser firmado por el mandatario Carlos Fernando Galán para que este se aplique.

  • Grupos de ateos demandarían al alcalde Carlos Fernando Galán si firma proyecto de Día Distrital de Oración aprobado por el Concejo. Fotos: Camilo Suárez y Colprensa
    Grupos de ateos demandarían al alcalde Carlos Fernando Galán si firma proyecto de Día Distrital de Oración aprobado por el Concejo. Fotos: Camilo Suárez y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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El Proyecto de Acuerdo 153 de 2026 aprobado en el Concejo de Bogotá ha desatado polémica, pues propone institucionalizar cada 4 de julio como el Día Distrital de la Oración en la capital colombiana. Ya hay sectores que manifestaron una demanda contra la iniciativa.

La demanda sería contra el alcalde Carlos Fernando Galán, pues ya el proyecto pasó el trámite legislativo en el Concejo y solo basta la firma del mandatario para que este día quede institucionalizado.

Quien emprendería esa acción judicial sería principalmente la Asociación de Ateos de Bogotá, que planea una acción de nulidad simple ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que los jueces evalúen la legalidad y constitucionalidad de la iniciativa.

Para la organización, este proyecto vulnera el principio constitucional de laicidad del Estado colombiano, la neutralidad de las instituciones públicas y las libertades de conciencia y cultos. “Invitar a las personas a hacer oración es potestad de las iglesias, los pastores, los sacerdotes o líderes religiosos, y nunca del Estado a través de acuerdos, ordenanzas, resoluciones o decretos”, mencionaron en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

Los posibles accionantes además rechazan que se obligue a entidades públicas a disponer de espacios y recursos para actividades de índole religiosa, lo que en su opinión convierte al Distrito en un promotor activo de la fe.

Lea también: ¿Qué es la Renovación Católica Carismática, el movimiento detrás del retiro espiritual que hizo Abelardo de la Espriella?

“Reafirmamos nuestro compromiso con la libertad religiosa plena, el pluralismo y la separación estricta entre el Estado y cualquier confesión. La laicidad no es hostilidad hacia la fe; es la garantía de que ninguna fe o práctica ritual se imponga a través del poder público”, sostuvo la Asociación en su cuenta de X.

¿En qué consiste el Día Distrital de Oración?

Este proyecto hace alusión al 4 de julio como el Día Distrital de la Oración en Bogotá como una conmemoración a la promulgación de la Ley Estatutaria 133 de 1994, que desarrolló el derecho a la libertad religiosa y de cultos en Colombia.

Su autor, Andrés Barrios del Centro Democrático, y los otros ponentes, Ricardo Correa del Nuevo Liberalismo y Rocío Dussan del Pacto Histórico, buscan en la iniciativa reconocer la oración como una práctica espiritual de la vida cotidiana de millones de ciudadanos y promover espacios de reflexión, recogimiento y respeto por la libertad de conciencia y creencias.

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El proyecto le ordena a la Secretaría Distrital de Gobierno y a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte destinar espacios públicos para el desarrollo de las actividades conmemorativas. Sus promotores defienden que la participación en las actividades será de carácter estrictamente voluntario y que no busca imponer ninguna creencia ni establecer una religión oficial en la ciudad.

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Preguntas y respuestas

¿Por qué la Asociación de Ateos de Bogotá quiere demandar el Día Distrital de la Oración?
La organización considera que la iniciativa vulnera la laicidad del Estado, la neutralidad institucional y las libertades de conciencia y de cultos. Por ello, planea presentar una acción de nulidad simple ante la jurisdicción contencioso administrativa.
¿Por qué se escogió el 4 de julio como Día Distrital de la Oración en Bogotá?
Porque la fecha conmemora la promulgación de la Ley Estatutaria 133 de 1994, que desarrolló el derecho a la libertad religiosa y de cultos en Colombia, según lo establece el proyecto aprobado por el Concejo.
¿Qué falta para que el Día Distrital de la Oración sea oficial en Bogotá?
Solo falta la firma del alcalde Carlos Fernando Galán. El Proyecto de Acuerdo 153 de 2026 ya fue aprobado por el Concejo de Bogotá, por lo que ese es el paso pendiente para su entrada en vigor.

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