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Francia goleó 3-0 a Irak con un Mbappé que está al acecho de Messi

El partido contó con una suspensión por casi dos horas por amenaza de tormenta eléctrica. Así va la carrera de goleadores entre Mbappé y Messi.

  • Con la victoria, los franceses aseguraron su lugar en los dieciseisavos de final. Foto: AFP
    Con la victoria, los franceses aseguraron su lugar en los dieciseisavos de final. Foto: AFP
Agencia AFP
hace 1 hora
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Con un Kylian Mbappé empeñado en alcanzar a Lionel Messi como máximo goleador de los Mundiales, Francia goleó 3-0 a Irak este lunes en Filadelfia y clasificó a los dieciseisavos de final de Norteamérica 2026.

El capitán galo anotó un doblete (14’, 54’) y quedó a dos tantos de las 18 dianas de Messi, mientras que Ousmane Dembélé (66’) completó la cuenta con su primera anotación en una Copa del Mundo.

Lea también: Kylian Mbappé lidera las apuestas para ser el máximo goleador del Mundial 2026, ¿quiénes son los favoritos?

El partido en el Lincoln Financial Field, correspondiente a la segunda jornada del Grupo I, estuvo marcado por una suspensión de más de dos horas debido a una alerta de tormenta severa en Filadelfia.

A pesar del mal clima, el astro del Real Madrid ratificó que la Copa del Mundo le sienta muy bien: ya lleva 16 anotaciones en tres ediciones de la mayor pasarela del fútbol.

Pero el astro de la Albiceleste resiste de momento el intento de golpe de Estado de su excompañero del PSG, quien está a tiro de su marca pese a haber disputado doce partidos menos (28 contra 16).

Messi, a dos días de cumplir 39 años, se desprendió este lunes del alemán Miroslav Klose, ya retirado y que mantenía el prestigioso récord desde Brasil 2014 con 16 dianas, la cifra alcanzada este lunes por Mbappé.

Con su 10 en modo insaciable, un impulso adicional en las aspiraciones francesas de ganar su tercera estrella, el equipo de Didier Deschamps cerrará la fase de grupos el viernes ante la Noruega de Erling Haaland en Foxborough, cerca de Boston.

Irak, por su parte, no tiene unidades en el Grupo I y se jugará la vida el mismo día, en Toronto, contra Senegal.

Alineaciones:

Francia: Mike Maignan - Jules Koundé (Malo Gusto 83), Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne - Kouadio Koné, Adrien Rabiot - Michael Olise (Rayan Cherki 68), Ousmane Dembéle (Désiré Doué 68), Bradley Barcola (Maghnes Akliouche 83) - Kylian Mbappé (cap) (Marcus Thuram 90+1). DT: Didier Deschamps.

Irak: Ahmed Basil - Hussein Ali, Zaid Tahseen (Rebin Sulaka 60), Akam hashim Rahman, Merchas Doski - Ibrahim Bayesh (Marko Farji 69), Zaid Ismael (youssef amyn 60) - Amir Al Ammari (Aimar Sher 68), Zidane Iqbal, Ahmed Qasem - Aymen Hussein (cap) (Ali Al-Hamadi 26). DT: Graham Arnold.

Siga leyendo: Video | Lionel Messi es, oficialmente, el máximo goleador de la historia de los mundiales

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