Los más ricos se metieron fuerte la mano al bolsillo: han donado más de medio billón de pesos a afectados por terremoto

Una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, empresarios y grandes compañías han movilizado más de 500.000 millones en donaciones y ayudas para los damnificados y la reconstrucción de las zonas afectadas. La estimación incluye el recaudo de $201.637 millones de la campaña #EmpresasUnidasPorColombia de la Andi y los principales aportes individualizados anunciados por grupos económicos y empresas.
Entre los mayores aportes están los $150.000 millones de la familia Gilinski para reconstruir hospitales y escuelas en Cali y los $100.000 millones de la familia Santo Domingo. También se destacan los $13.000 millones que Grupo Argos y el artista Nicky Jam aportarán inicialmente en cemento, concreto y recursos técnicos para la campaña “Adopta un Hogar”, además de los cerca de $1.000 millones que destinó la Fundación Grupo Argos, los $1.500 millones de Arturo Calle, $6.000 millones de Tecnoglass, $5.000 millones de Ecopetrol, $6.600 millones de Fundación Bancolombia y $3.000 millones del Grupo Éxito.
Además, Acerías Paz del Río anunció acero para el Banco de Materiales de Construcción; Ultracem y Cemex aportarán cemento; Cerámica San Lorenzo entregará productos para construcción. A esto se suma el respaldo multilateral de US$16,7 millones, unos $51.900 millones, anunciado por organismos como el BID y la CAF.
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