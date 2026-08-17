Multinacional surcoreana de entretenimiento donará a través de la Fundación Ábaco $1.000 millones a Colombia por el terremoto

Según informó la compañía, los recursos serán canalizados a través de Fundación Ábaco, una organización colombiana sin ánimo de lucro especializada en dirigir apoyo y recursos hacia comunidades afectadas por emergencias y crisis humanitarias. La contribución estará orientada tanto a atender las necesidades inmediatas de la población damnificada como a acompañar los procesos de recuperación a mediano plazo mientras continúan los esfuerzos en las zonas afectadas.

Hybe America, en representación de la multinacional surcoreana de música y entretenimiento Hybe, anunció una donación de 1.000 millones de pesos colombianos destinada a apoyar los esfuerzos de ayuda tras el reciente terremoto que sacudió al país. Busca contribuir a la asistencia y recuperación de las comunidades más golpeadas por la emergencia.

De acuerdo con el comunicado de Hybe, la Fundación Ábaco trabajará junto a comunidades locales y organizaciones aliadas para movilizar la asistencia hacia los lugares donde resulte más urgente. La organización tiene como labor habitual dirigir recursos a procesos de respuesta ante emergencias, recuperación de infraestructura básica y fortalecimiento de la resiliencia comunitaria en las zonas golpeadas por crisis humanitarias.

La compañía surcoreana señaló que esta contribución hace parte de las iniciativas de asistencia destinadas a apoyar tanto las necesidades inmediatas de la población afectada como los procesos de recuperación de largo aliento que suelen seguir a este tipo de desastres naturales.

La donación no es un hecho aislado dentro de la relación que Hybe ha construido con Colombia, y en particular con Medellín. La compañía y su presidente, Bang Si-Hyuk, han desarrollado un vínculo significativo con la ciudad a través de su participación en iniciativas de la industria musical local, entre ellas el Medellín Music Lab, un proyecto público de la Alcaldía de Medellín orientado a impulsar el talento emergente de la ciudad y conectarlo con la industria musical internacional.

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Según Hybe, esta donación busca reforzar ese compromiso con el país, al tiempo que la compañía continúa apoyando el desarrollo cultural y social de las comunidades colombianas con las que ha trabajado en los últimos años.