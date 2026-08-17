Multinacional surcoreana de entretenimiento donará a través de la Fundación Ábaco $1.000 millones a Colombia por el terremoto

Hybe America, en representación de la multinacional surcoreana de música y entretenimiento Hybe, anunció una donación de 1.000 millones de pesos colombianos destinada a apoyar los esfuerzos de ayuda tras el reciente terremoto que sacudió al país. Busca contribuir a la asistencia y recuperación de las comunidades más golpeadas por la emergencia.
Según informó la compañía, los recursos serán canalizados a través de Fundación Ábaco, una organización colombiana sin ánimo de lucro especializada en dirigir apoyo y recursos hacia comunidades afectadas por emergencias y crisis humanitarias. La contribución estará orientada tanto a atender las necesidades inmediatas de la población damnificada como a acompañar los procesos de recuperación a mediano plazo mientras continúan los esfuerzos en las zonas afectadas.