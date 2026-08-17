Goles y mensajes de apoyo a Colombia: Carrascal lideró victoria del Flamengo, Perea marcó con el América de México y más

En medio del dolor que aún atraviesa Colombia por el reciente sismo del 10 de agosto, los futbolistas cafeteros dejan la bandera en alto mientras el país intenta pasar el trago amargo. Goles que ayudan a distraer un poco la mente, al menos en el caso de los aficionados al fútbol en el país, y que brindan esa esperanza necesaria de cara a un nuevo proceso de la Selección Colombia.
Para iniciar, uno de los jugadores que fue al Mundial de Norteamérica 2026, pero que no tuvo un solo minuto de competencia en el mismo, es el volante Jorge Carrascal. El cartagenero que perdió su puesto en el equipo de gala de Flamengo fue titular en el compromiso contra Mirassol por el Brasileirao, duelo donde el entrenador Jardel puso en cancha un onceno mixto debido al compromiso por Copa Libertadores del próximo martes ante Cruzeiro.
Durante la visita del Mengao contra Mirassol, el conjunto rojinegro se vio en la obligación de ganar para recortarle distancias al líder del torneo, Palmeiras. Allí, tomó la batuta Jorge Carrascal y, con un gol al minuto 22 que abrió el marcador, más 2 asistencias que aportaron a la goleada del equipo carioca, el bolivarense se quedó con el premio a mejor jugador del partido.