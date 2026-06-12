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Francia entrenó con 400 aficionados a cuatro días del debut en el Mundial

La súper estrella Kylian Mbappé fue uno de los más buscados por los aficionados Blues. Los dirigidos por Didier Deschamps debutan el martes ante Senegal.

  • La selección de Francia entrenó en Estados Unidos y contaron con una visita muy especial, cerca de 400 aficionados que acompañaron la jornada de los Blues. FOTO AFP
    La selección de Francia entrenó en Estados Unidos y contaron con una visita muy especial, cerca de 400 aficionados que acompañaron la jornada de los Blues. FOTO AFP
Agencia AFP
hace 54 minutos
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La selección de Francia, finalista en Catar 2022, entrenó ante unas 400 personas en las instalaciones de la Universidad de Bentley, en Waltham (Massachusetts), a cuatro días de su debut en el Mundial de Norteamérica 2026 ante Senegal.

De acuerdo con el reglamento de la FIFA, que exige al menos una sesión abierta al público para cada equipo durante la competición, los Bleus llevaron a cabo un entrenamiento ante unas gradas repletas, el único programado por el momento, según la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Entre los espectadores había estudiantes de la universidad, vecinos de Waltham e invitados de la FIFA y del consulado de Francia.

Bajo un calor sofocante (más de 30 grados), los jugadores al mando de Didier Deschamps disputaron un partido de entrenamiento dividido en dos tiempos de unos diez minutos cada uno en media cancha, antes de terminar la sesión con otro en todo el terreno de juego.

Cada encuentro estuvo interrumpido por una pausa de hidratación.

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En cuanto al nivel de aplausos, la superestrella y capitán Kylian Mbappé fue el gran vencedor, aunque no destacó especialmente.

El entrenamiento, de aproximadamente una hora y media, concluyó con una tanda de disparos a puerta.

Los defensas William Saliba y Theo Hernandez, así como el centrocampista Aurélien Tchouameni, no estuvieron presentes.

Saliba siguió un programa individualizado, mientras que Theo y Tchouameni estaban reservados. Pero “no hay de qué preocuparse”, indicó el cuerpo técnico.

Saliba sufre dolores de espalda desde hace varias semanas. Tras incorporarse tarde a la concentración de los Bleus después de la derrota del Arsenal ante el PSG en la final de la Liga de Campeones, fue dispensado del primer amistoso de preparación de Francia ante Costa de Marfil el 4 de junio en Nantes (derrota 2-1).

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Posteriormente, disputó la primera parte del amistoso contra Irlanda del Norte (victoria 3-1), el 8 de junio en Lille, antes de dejar su lugar en el descanso a Maxence Lacroix.

Theo Hernández y Tchouameni, por su parte, fueron titulares en ambos encuentros.

Francia integra el Grupo I con las selecciones de Irak, Senegal y Noruega.

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