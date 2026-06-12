Hora y dónde ver el quinto juego de la final de la NBA, que tiene a los Knicks arriba en la serie

Los San Antonio Spurs del pívot francés Victor Wembanyama, humillados por una histórica remontada de los New York Knicks, están al borde del abismo en las Finales de la NBA: o ganan el sábado en casa el quinto juego o se despiden.
Tras ir perdiendo por 29 puntos, en el tercer cuarto de juego de las Finales, los Knicks lograron lo impensable: remontaron y vencieron a los Spurs por 107-106 en un Madison Square Garden en ebullición.
De esta forma, ganan las Finales por 3-1 y están a un triunfo de conquistar un tercer anillo, el primero desde 1973 para esta franquicia histórica pero privada de trofeos desde hace más de medio siglo.
Aturdidos, los Spurs podrán contar con el calor de su público para recuperar la calma en San Antonio, Texas, e intentar recortar distancias a 3-2, antes de, eventualmente, volver a enfrentarse a los fantasmas del Madison Square Garden el martes en el sexto juego.
El duelo se jugará en la noche de este sábado, a las 7:30 p.m., hora de Colombia y en el país se podrá ver el duelo a través de la señal de Espn y Disney+.