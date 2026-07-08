Egipto pide excluir al árbitro del polémico duelo ante Argentina

La Federación Egipcia de Fútbol pidió a la FIFA excluir al árbitro francés François Letexier para el resto del Mundial 2026, denunciando “errores de arbitraje flagrantes” durante los octavos de final perdidos el martes por Egipto contra Argentina (3-2).
A través de su presidente Hany About Rida, la Federación pidió a la FIFA que se abra una investigación sobre Letexier “tras los errores de arbitraje flagrantes cometidos por el equipo de arbitraje y a la aplicación de un doble rasero, lo que llevó a la derrota de la selección egipcia”, indicó la institución en un comunicado.