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Egipto pide excluir al árbitro del polémico duelo ante Argentina

El partido entre las selecciones de Egipto y Argentina por los octavos de final generó polémica debido a las decisiones arbitrales del francés François Letexier, las cuales no fueron bien recibidas y abrieron interrogantes sobre si el equipo sudamericano está siendo favorecido en el Mundial 2026.

  • Egipto reclama la exclusión del árbitro François Letexier tras la derrota ante Argentina. FOTO: AFP
    Egipto reclama la exclusión del árbitro François Letexier tras la derrota ante Argentina. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 4 horas
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La Federación Egipcia de Fútbol pidió a la FIFA excluir al árbitro francés François Letexier para el resto del Mundial 2026, denunciando “errores de arbitraje flagrantes” durante los octavos de final perdidos el martes por Egipto contra Argentina (3-2).

A través de su presidente Hany About Rida, la Federación pidió a la FIFA que se abra una investigación sobre Letexier “tras los errores de arbitraje flagrantes cometidos por el equipo de arbitraje y a la aplicación de un doble rasero, lo que llevó a la derrota de la selección egipcia”, indicó la institución en un comunicado.

El dirigente pidió que el árbitro central, sus asistentes y los árbitros del VAR no dirijan más encuentros en el Mundial “luego de una investigación sobre esos errores y la confirmación de un acto de discriminación hacia Egipto”.

Lamenta en especial “el obstinado rechazo” del árbitro central a “revisar ciertas acciones”, que en opinión del patrón del fútbol egipcio habrían debido traducirse en “un gol válido y un penal” para los Faraones.

Lea también: Esto significa el polémico gesto que hizo el entrenador de Egipto, tras denunciar que Argentina presionó al árbitro en el partido

En el encuentro, François Letexier anuló un gol del egipcio Mostafa Zico al inicio de la segunda mitad, tras la intervención del VAR debido a una falta en el inicio de la acción.

Egipto considera igualmente que debería haber sido compensado con un penal en el tiempo adicional por un agarrón en la camiseta de Hamdy Fathy y por un contacto entre Julián Álvarez y Mohamed Salah en el área argentina, justo antes del tercer tanto Albiceleste.

Al término del partido, el seleccionador de Egipto Hossam Hassan lamentó un arbitraje “ni justo ni equitativo”. “Parece ser que desde la selección argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Éste ha sido el resultado”, protestó el seleccionador.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Egipto pidió a la FIFA excluir al árbitro François Letexier del Mundial 2026?
Egipto solicitó a la FIFA que François Letexier y el resto del equipo arbitral no dirijan más partidos del Mundial 2026 porque considera que cometieron “errores de arbitraje flagrantes” en el partido de octavos de final contra Argentina.
¿Qué decisiones arbitrales cuestiona Egipto en el partido contra Argentina?
La Federación Egipcia de Fútbol cuestiona principalmente la anulación de un gol de Mostafa Zico y la ausencia de un penal en el tiempo adicional. Además, sostiene que el árbitro se negó a revisar determinadas jugadas que, a su juicio, habrían cambiado el desarrollo del encuentro.
¿Qué dijo el seleccionador de Egipto sobre el arbitraje del partido?
El seleccionador Hossam Hassan afirmó que el arbitraje no fue “justo ni equitativo”. Además, expresó su sospecha de que la selección argentina habría ejercido presión sobre el árbitro, aunque la noticia no menciona pruebas que respalden esa afirmación.
¿Puede la FIFA retirar a un árbitro del Mundial tras una queja de una federación?
Sí, la FIFA tiene la facultad de revisar el desempeño de los árbitros y decidir si continúan dirigiendo partidos del torneo. Sin embargo, la noticia no indica cuál será el procedimiento que seguirá el organismo ni si aceptará la petición presentada por Egipto.

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