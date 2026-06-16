Erling Haaland, la máquina de hacer goles, debuta en el Mundial de Norteamérica con Noruega

Nacido para marcar. Si alguien merece esta definición es el insaciable ariete del Manchester City Erling Haaland, el gigante de 25 años que ha devuelto a Noruega al Mundial tras 28 años de espera.

Pese a un sorteo complicado junto a una de las favoritas del torneo, Francia, la potencia africana Senegal e Irak, la selección noruega también cuenta con el capitán del Arsenal, Martin Odegaard, para intentar superar por primera vez la barrera de los octavos de final.

Los problemas de lesiones de Odegaard dejaron a Haaland al mando de una campaña de clasificación impecable.

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El delantero del City marcó 16 goles mientras los hombres de Stale Solbakken anotaron 37 tantos en ocho victorias consecutivas.

Entre ellas hubo dos goleadas a Italia que finalmente dejaron a la Azzurra fuera del Mundial.

“Nunca había vivido que Noruega estuviera en un Mundial en toda mi vida, así que creo que ya era hora”, dijo Haaland a FIFA.

“Para mí, a nivel personal, es algo enorme. Lo he dicho durante mucho tiempo: mi gran objetivo es llevar a Noruega al Mundial... Será como un sueño hecho realidad”, añadió.

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Haaland compuso un doblete en un célebre 4-1 en Italia que, según él, ha cambiado la percepción de lo que es posible conseguir ahora que ponen rumbo a Estados Unidos.

“Fuimos a San Siro, donde no muchos equipos les han ganado en la fase de clasificación para el Mundial, y les ganamos, lo que demuestra a la gente que podemos rendir en cualquier lugar y en cualquier circunstancia”, añadió.

“Así que la confianza está ahí y seguimos siendo un equipo joven”, continuó.