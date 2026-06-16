Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Erling Haaland, la máquina de hacer goles, debuta en el Mundial de Norteamérica con Noruega

El duelo del goleador del Manchester City, será este martes ante Irak, a las 5:00 de la tarde, hora de Colombia.

  • El delantero Erling Haaland, que brilla con el Manchester City en la Liga Premier vivirá desde este martes su primer Mundial en la cita de Norteamérica. FOTO TOMADA X@ErlingHaaland
    El delantero Erling Haaland, que brilla con el Manchester City en la Liga Premier vivirá desde este martes su primer Mundial en la cita de Norteamérica. FOTO TOMADA X@ErlingHaaland
Agencia AFP
hace 40 minutos
bookmark

Nacido para marcar. Si alguien merece esta definición es el insaciable ariete del Manchester City Erling Haaland, el gigante de 25 años que ha devuelto a Noruega al Mundial tras 28 años de espera.

Pese a un sorteo complicado junto a una de las favoritas del torneo, Francia, la potencia africana Senegal e Irak, la selección noruega también cuenta con el capitán del Arsenal, Martin Odegaard, para intentar superar por primera vez la barrera de los octavos de final.

Los problemas de lesiones de Odegaard dejaron a Haaland al mando de una campaña de clasificación impecable.

También le puede interesar: En vivo | Estas son las nóminas de Francia y Senegal para el partido debut en el Mundial 2026

El delantero del City marcó 16 goles mientras los hombres de Stale Solbakken anotaron 37 tantos en ocho victorias consecutivas.

Entre ellas hubo dos goleadas a Italia que finalmente dejaron a la Azzurra fuera del Mundial.

“Nunca había vivido que Noruega estuviera en un Mundial en toda mi vida, así que creo que ya era hora”, dijo Haaland a FIFA.

“Para mí, a nivel personal, es algo enorme. Lo he dicho durante mucho tiempo: mi gran objetivo es llevar a Noruega al Mundial... Será como un sueño hecho realidad”, añadió.

Lea además: ¿Por qué Kane, Haaland y Salah entrenan su mente jugando ajedrez?

Haaland compuso un doblete en un célebre 4-1 en Italia que, según él, ha cambiado la percepción de lo que es posible conseguir ahora que ponen rumbo a Estados Unidos.

“Fuimos a San Siro, donde no muchos equipos les han ganado en la fase de clasificación para el Mundial, y les ganamos, lo que demuestra a la gente que podemos rendir en cualquier lugar y en cualquier circunstancia”, añadió.

“Así que la confianza está ahí y seguimos siendo un equipo joven”, continuó.

Haaland, una máquina de hacer goles

Haaland estaba destinado a la grandeza desde muy joven. Hijo del exinternacional noruego Alf-Inge Haaland y de la campeona nacional de heptatlón Gry Marita Braut, posee una combinación poco común de velocidad fulgurante y potencia, con una imponente estatura de 1,95 metros.

“Si tuvieras que construir un delantero centro desde cero, Erling es lo que te quedaría”, declaró el excapitán de Inglaterra Alan Shearer, otro reputado goleador, a The Athletic.

“Es una máquina de hacer goles, alguien que es rápido y directo, que es fuerte básicamente y bueno por alto, que puede marcar con las dos piernas y cuya colocación es fantástica”, describe Shearer.

Vea también: Video | Nike reunió una constelación de estrellas en RIP The Script: su cortometraje para la Copa del Mundo

A su padre, Alf-Inge, se le atribuye la cuidadosa gestión del ascenso constante de su hijo en el fútbol europeo.

Haaland debutó con el club de su ciudad natal, Bryne, con solo 15 años, antes de fichar por el Molde, entonces dirigido por el exdelantero del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer, en 2017.

Menos de dos años después volvió a cambiar de aires, uniéndose al Salzburgo austríaco.

En 2019, Haaland ofreció un anticipo de la devastación que puede causar, marcando nueve goles en el 12-0 propinado por Noruega a Honduras en el Mundial sub-20.

Pero fue su irrupción en la Liga de Campeones la que realmente llamó la atención, con ocho goles en seis partidos en la temporada 2019-20.

Lea también: Prográmese | Estos son los partidos de este martes 16 de junio en el Mundial de Norteamérica 2026

Impulsado por su reputación de desarrollar talentos jóvenes, el Borussia Dortmund ganó la carrera por su fichaje.

Dos años y medio y 86 goles en 89 partidos después, Haaland pudo elegir destino gracias a una abordable cláusula de rescisión de 60 millones de euros (70 millones de dólares).

El Manchester City se lanzó a por él y Haaland respondió con 52 goles en su primer curso, 2022-2023.

En total, ha anotado 162 tantos en menos de 200 partidos con el City, conquistando tres Botas de Oro de la Premier League en las últimas cuatro temporadas.

A nivel internacional, su promedio es incluso superior a un gol por partido, con 55 en 49 apariciones.

“Reúne a gente diferente, es algo que realmente me gusta del fútbol. Une a la gente, no solo en el estadio del país, sino en todo el mundo, delante de la televisión y todo eso”, añadió Haaland sobre su primera experiencia en un Mundial o Eurocopa.

Destinado a brillar en el escenario mundial, Haaland tiene por delante el momento que Noruega llevaba mucho tiempo anhelando.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Mundial México, Estados Unidos y Canadá
Mundial 2026
Estados Unidos
Erling Haaland
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos